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Krack, 2026 ortaklığı öncesinde Honda ile ilişkilerini detaylandırdı

Aston Martin takım patronu Mike Krack, 2026'daki ortaklıkları öncesinde Honda ile olan ortaklıkları hakkında bir güncelleme yayınladı.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, in the Team Principals Press Conference

Yeni teknik düzenlemeler iki yıldan biraz daha uzun bir süre içinde uygulamaya konulacak ve bu da aracın hem şasi hem de güç ünitesi tarafında bir yenilenmeye yol açacak.

Honda Formula 1 adresine motor tedarikçisi olarak yeniden girmeyi tercih etti ve Aston Martin ile güçlerini birleştirecek.

Silverstone merkezli takım bu yıl güçlü bir sezon geçirerek sekiz podyum elde etti ve Takımlar Şampiyonasında beşinci oldu.

Ayrıca, takım sahibi Lawrence Stroll'un takıma yatırım yapmaya devam etmesiyle birlikte tesislerini geliştirerek yeni bir fabrikaya taşındı.

Tarihi boyunca Force India ve Racing Point gibi çeşitli isimler altında yarışan takım, 2009 sezonundan bu yana Mercedes motorlarıyla yarışıyor.

Ancak bu durum 2026 yılında değişecek ve Honda Aston Martin'e yalnızca güç ünitesi tedarik edecek.

Krack, işbirliğinin Mayıs ayında duyurulmasıyla birlikte, o tarihten bu yana perde arkasında neler yaşandığını özetledi.

Krack, "Yapılması gereken ilk adım, sorumlulukları tanımlamak adına farklı alanlar için bazı çalışma grupları kurmaktı, bunlar teknik bir ortaklığınız olduğunda yaptığınız olağan şeyler." 

"Şu anda bunun bir adım ötesindeyiz, çalışma grupları birlikte çalışıyor."

"Farklı alanlara bakıyoruz, deneyim alışverişinde bulunmayı ve birlikte simülasyon çalışmaları yapmayı keşfediyoruz."

"Ayrıca birbirimizi de güç ünitesi tarafında neler olduğu konusunda sürekli olarak güncelliyoruz." dedi.

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