Krack: "2024'te takımlarda büyük değişiklikler olursa bu sürpriz olacak"

Bu sezon, yer etkili kural döneminin üçüncü yılı olacak. Takımlar, gittikçe Red Bull tarzı havayı aşağı yönlendiren araç mimarisi etrafında birleşme kararı alıyor.

Bu felsefenin kayda değer istisnaları Mercedes ve Ferrari'ydi, ancak her ikisi de 2024 için neredeyse kesinlikle grubun geri kalanıyla aynı çizgide olacak yeni bir araç konsepti taahhüt ettiler.

Krack, takımları yakalama ve sıralamayı karıştırma potansiyeline sahip bir kural değişikliğinin eksikliği göz önüne alındığında, bu yıl form kılavuzunda herhangi bir büyük değişiklik görmenin 'sürpriz' olacağını söylüyor.

"Şu anda olduğu gibi istikrarlı kurallara sahip olduğunuzda, takımlar evrim geçirmeyi tercih edeceklerdir."

"Ve eğer Red Bull gibi göze çarpan bir aracınız varsa, bence pek çok kişi bu yönde ilerlemeye çalışacaktır."

"Öte yandan Ferrari'den, Mercedes'ten çok büyük mimari değişiklikler yapacaklarını duyduk. Dolayısıyla bunun ne getireceğini merak ediyoruz."

"Ama sonuç olarak bakarsanız, teknik kurallar aynı kaldıkça grid birbirine yaklaşacaktır."

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Düzenlemelerin 2026 yılına kadar revize edilmeyecek olması nedeniyle Krack, takımların bunun yerine performansı yeniden kazanmak için pist kenarındaki çalışmalarını iyileştirmeye odaklanacağını düşünüyor.

En iyi 18 aracın 2023 sezonunun ikinci yarısındaki sıralama turlarında 0.6 saniye gibi bir farkla ayrılabileceği düşünüldüğünde, iyileştirilmiş strateji ve pit stop süreleri yarışlarda kritik öneme sahip olabilir.

Krack, şöyle devam etti: "İstikrar önemli çünkü araçlar birbirine yakınsa, grid pozisyonunda fark yaratan gerçekten küçük ayrıntılar oluyor."

"Mevcut farklar sanırım önümüzdeki yıllarda daha da azalacak."

"Asıl soruya dönecek olursak: Şu anda bulunduğumuz noktadan büyük sapmalar olursa şaşıracağım."