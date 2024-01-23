Krack: "2023 sezonunda Lance üzerindeki baskı arttı"
Aston Martin takım patronu Mike Krack, Lance Stroll'un 2023 sezonunda yaşadığı sıkıntılarının kendisine "gerçekten ağır geldiğini" söyledi ve son dönemdeki gelişimini övdü.
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Lance Stroll, Aston Martin F1 Team
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