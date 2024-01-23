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Krack: "2023 sezonunda Lance üzerindeki baskı arttı"

Aston Martin takım patronu Mike Krack, Lance Stroll'un 2023 sezonunda yaşadığı sıkıntılarının kendisine "gerçekten ağır geldiğini" söyledi ve son dönemdeki gelişimini övdü.

Filip Cleeren
Editör Filip Cleeren
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Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, in Parc Ferme
Stroll'ün sezonu, sezon öncesi geçirdiği bisiklet kazasında bileğinin ve ayak parmağının kırılması ve Kanadalı pilotun ilk yarışlara katılamamasının ardından kötü başladı.
Ancak Stroll tam formuna kavuştuğunda, Aston'ın formu sezonun ikinci üçte birlik bölümünde gerilemeye başladı. Takım arkadaşı Fernando Alonso zayıflıklarının etrafından dolaşmayı başarırken, Stroll AMR23'te rahat etmekte ve sürüş stiline adapte olmakta zorlandı.
Stroll daha önce form düşüklüğüne katılmayarak 'kendimden şüphe edemem' demişti. Ancak takım patronu Krack, taraftarların ve medyanın artan baskı ve incelemelerinin sürücüsü üzerinde 'ağır bir yük' oluşturduğunu ancak Stroll'ün 2023'ün sonuna doğru sallanmakta olan gemiyi nasıl dengelediğinden gurur duyduğunu açıkladı.
Krack, "Onlar genç sporcular, bu durum onların üzerinde baskı yaratıyor. Performans göstermek istiyorlar ve eğer performans kendi beklentilerinize uygun değilse bu herkes için her zaman zordur."
"Bu yüzden, geri dönüşü başardığımız için gerçekten mutluyum. Tüm bu aylar ve haftalar boyunca çok fazla diyalog vardı. Gerçekten takdir ettiğim konu, bir ekip olarak ve ayrıca Lance'in tarafında, her zaman ilkelerimize bağlı kaldık, çok çalıştık, birlikte çalıştık ve birbirimize inanmamızdır."
"Bu da beni takımımla gurur duymamı sağlıyor. Sizlerden de gelen tüm bu baskı Lance'in üzerinde gerçekten ağır bir yük oluşturuyordu. Sonra takımla birlikte tekrar formunu arttırması ortaya, bence bizi gelecek için çok daha güçlü kıldı." dedi.
Krack, Alonso'nun 206 puanına karşılık sadece 74 puan toplayabilen Stroll'ün, takımın en iyi dönemini sakatlıklarını atlatmaya çalıştığı bir zamanda yaşamasının biraz talihsizlik olduğunu düşünüyor.
Lance Stroll, Aston Martin F1 Team

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Lance Stroll, Aston Martin F1 Team

Krack, "Sezon başında, rakiplere kıyasla gerçekten güçlü bir aracımız varken, sakatlıkların onu engellediğini unutmamalıyız. Sonra araç biraz daha kötü olduğunda, tekrar daha iyi duruma geldi." dedi.
Ancak Stroll, iki kez dünya şampiyonu olan Alonso'ya karşı mücadele ederek zor bir sınav vermiş olsa da Krack, her şeyini ortaya koyan bir takım arkadaşına sahip olmanın kendisine de fayda sağladığını düşünüyor.
Krack, "Tıpkı takım gibi Lance de Fernando'dan çok şey öğrendi. Ayrıca bence zor durumlarla nasıl başa çıkılır, her zaman takım arkadaşınızın ne yaptığına, nasıl davrandığına veya nasıl idare ettiğine bakarsınız."
"Orada hepimiz çok şey öğrendik, bir şeyler icat etmeye çalışmadık. Ama gerçekten verilerimize bağlı kaldık, analize bağlı kaldık ve oradan devam ettik." dedi.
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