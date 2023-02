Krack: "2023 F1 değişiklikleri takım patronluğunun abartıldığını gösteriyor"

F1'in takım patronu değişiklikleri Mattia Binotto'nun Kasım sonunda Ferrari'den ayrılıp yerine Alfa Romeo'dan Fred Vasseur'ün geçmesiyle başladı.

Andreas Seidl McLaren'den ayrılarak Alfa Romeo'nun CEO'su oldu. Andrea Stella, Woking takımında onun yerini alırken; Alessandro Alunni Bravi de Alfa Romeo'nun F1 hafta sonlarındaki takım temsilcisi olarak atandı.

Mercedes strateji direktörü James Vowles de Ocak ayında Williams'ta Jost Capito'nun yerine geldi.

Aston Martin takım patronu Krack, geçen yıl Ocak ayında (Otmar Szafnauer'in Alpine'e gitmesinden hemen önce) Aston Martin'e katılmasına rağmen F1'de en uzun süre görev yapan beşinci takım patronu.

Krack bu istatistik konusunda, "Bu işlerin nasıl geliştiğine ben de şaşırdım, özellikle de çok çok kısa bir süre içinde." dedi.

F1 takımlarının güçlü, merkezi olmayan liderlik yapılarına sahip organizasyonlara dönüşmesiyle Krack, takım patronu rolünün artık eskisi kadar önemli olmadığını düşünüyor.

Krack, "Bu aynı zamanda takım patronu rolünün bazen biraz abartıldığını da gösteriyor, çünkü bu kadar çabuk değiştirebiliyorsanız ve büyük bir etkisi olmuyorsa, bu anlama geliyor demektir."

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing, Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 and Franz Tost, Team Principal, Scuderia AlphaTauri in the team principals Press Conference

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images