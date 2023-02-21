Krack: "2023 F1 değişiklikleri takım patronluğunun abartıldığını gösteriyor"

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F1'in takım patronu değişiklikleri Mattia Binotto'nun Kasım sonunda Ferrari'den ayrılıp yerine Alfa Romeo'dan Fred Vasseur'ün geçmesiyle başladı.

Andreas Seidl McLaren'den ayrılarak Alfa Romeo'nun CEO'su oldu. Andrea Stella, Woking takımında onun yerini alırken; Alessandro Alunni Bravi de Alfa Romeo'nun F1 hafta sonlarındaki takım temsilcisi olarak atandı.

Mercedes strateji direktörü James Vowles de Ocak ayında Williams'ta Jost Capito'nun yerine geldi.

Aston Martin takım patronu Krack, geçen yıl Ocak ayında (Otmar Szafnauer'in Alpine'e gitmesinden hemen önce) Aston Martin'e katılmasına rağmen F1'de en uzun süre görev yapan beşinci takım patronu.

Krack bu istatistik konusunda, "Bu işlerin nasıl geliştiğine ben de şaşırdım, özellikle de çok çok kısa bir süre içinde." dedi.

F1 takımlarının güçlü, merkezi olmayan liderlik yapılarına sahip organizasyonlara dönüşmesiyle Krack, takım patronu rolünün artık eskisi kadar önemli olmadığını düşünüyor.

Krack, "Bu aynı zamanda takım patronu rolünün bazen biraz abartıldığını da gösteriyor, çünkü bu kadar çabuk değiştirebiliyorsanız ve büyük bir etkisi olmuyorsa, bu anlama geliyor demektir."

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing, Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 and Franz Tost, Team Principal, Scuderia AlphaTauri in the team principals Press Conference Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu işi herhangi birine ya da başka bir takımdan birine verebilirsiniz gibi görünüyor. Gördüğümüz hızlı değişimler beni şaşırttı, bunu beklemiyordum."

"Bunun dışında, unutmamalıyız ki F1 takımları, sahiplerinin artık takım patronu olmadığı büyük organizasyonlar haline geldi."

"Tüm spor, tüm organizasyon farklı bir yol izliyor. Bazılarında takım patronu olarak mühendisler var, bazılarında daha eski moda bir kural var. Ama nihayetinde ileriye dönük yolun ne olduğunu göreceğiz." dedi.

Krack, hızlı bir karar alma süreci için takım içinde istikrarın hâlâ çok önemli olduğunu savunuyor.

Krack, "Bence tutarlılık ve istikrar çok ama çok önemli,"

"Farklı bir yön istiyorsanız ya da şirketi veya işi farklı bir yönde geliştirmek istiyorsanız, sürekli tartışmak zorunda kalmayacağınız insanlara güvenmeniz gerekir."

"Bunların hepsi tek başına alınan kararlar değil. İleriye dönük en iyi yolun ne olduğuna kolektif bir tartışmanın ardından karar verilir. Yani bu, bir kuruluşu belirli bir tarzla yönetmekle ilgilidir." dedi.