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Formula 1 / Son dakika

Kovalainen: "İnsanlar Rosberg'in başarısını küçümsüyorlar"

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Kovalainen: "İnsanlar Rosberg'in başarısını küçümsüyorlar"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 May 2020 14:12

Eski Formula 1 pilotu Heikki Kovalainen, Nico Rosberg'in Formula 1'deki başarılarının insanlar tarafından yeterince iyi anlaşılamadığını düşünüyor.

Nico Rosberg, 2014-16 yılları arasında Lewis Hamilton'ın Mercedes'teki takım arkadaşıydı ve 2016'da İngiliz pilotu yenerek şampiyon oldu.

Ancak Rosberg, şampiyon olduktan sonra hedeflerine ulaştığını söyleyerek spordan emekli olma kararı aldı.

Bunlardan ötürü de genel olarak eleştiriliyor.

Yine de daha önce Hamilton'la çalışan Kovalainen, Rosberg'in başarısının küçümsendiğine dikkat çekiyor.

"Formula 1 böyle inanılmaz bir takım arkadaşınız olmadan bile zihinsel ve fiziksel olarak yeterince zor bir spor."

"Hamilton ile birlikte yarışan tüm sürücülere bakarsanız, zayıflıklarından gerçek anlamda faydalanabilecek tek bir kişi vardı; Nico Rosberg."

"Hamilton'ın bazı zayıflıkları var ve Nico onları bulduğu gibi, şampiyon olabilmek adına onlara mükemmel şekilde saldırdı. Bence Nico'nun elde ettiği başarılar olması gerektiği kadar takdir görmüyor."

"Hamilton gibi bir pilotu aynı araçta yenmek çok ama çok zor bir şey."

"Aynı zamanda, kısa bir süre önce Michael Schumacher'e karşı sert bir savaş verdiğini de hatırlamamız gerekiyor."

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Seri Formula 1
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Editör Ruben Zimmermann

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