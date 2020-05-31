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Formula 1 / Son dakika

Kovalainen: "İlk galibiyetimde dahi ne söyleyeceğimi Dennis belirledi"

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Kovalainen: "İlk galibiyetimde dahi ne söyleyeceğimi Dennis belirledi"
Ekleyen:
, Editör
31 May 2020 08:51

Eski F1 pilotu Heikki Kovalainen, 2008 Britanya'daki zaferi sonrası, Ron Dennis'in belirlediği sözleri kullanmak zorunda kaldığını itiraf etti.

Heikki Kovalainen, 2008 ve 2009 yıllarında McLaren için yarıştı ve kariyerinin tek zaferini, Felipe Massa'nın bitime üç tur kala yarış dışı kaldığı 2008 Macaristan'da aldı.

Fin pilot, galibiyetin ardından çok abartılı bir kutlama yapmadı ve "Felipe için üzgünüm çünkü harika bir yarış çıkardı. Ama aracım iyi çalışıyordu ve zafere ulaştım. Bu benim için harika bir an ve uzun yıllardır aradığım bir şey. Umarım pek zaferden ilki olacak." dedi.

Ancak Kovalainen, bu açıklamayı McLaren'ın o dönemki patronu Ron Dennis'in baskısıyla yaptığını söyledi.

Fin pilota göre Dennis, pilotların ağzından çıkan her söze dikkat ediyordu.

Core History The Rear Wing'e konuşan Kovalainen, "Yarıştan sonra McLaren basın yöneticisi Steve Cooperko yanıma gelip çok fazla dikkat çekmememi söyledi ve Massa’nın talihsizliğine dikkat etmem gerektiğini belirtti."

"McLaren’in belirlediği kelimeleri kullanmam konusunda bana bilgiler verdi."

"Basın odasının merdivenlerini çıkıyordum ve bana 'unutma mütevazı kalacaksın, Felipe'yi hatırla' dedi." ifadelerini kullandı.

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Podyum: Yarış galibi Heikki Kovalainen

Podyum: Yarış galibi Heikki Kovalainen
1/4

Fotoğraf: XPB Images

Heikki Kovalainen takes checkered flag

Heikki Kovalainen takes checkered flag
2/4

Fotoğraf: XPB Images

Podyum: 2. Timo Glock, Toyota Racing, yarış galibi Heikki Kovalainen, McLaren, 3. Kimi Raikkonen, Ferrari

Podyum: 2. Timo Glock, Toyota Racing, yarış galibi Heikki Kovalainen, McLaren, 3. Kimi Raikkonen, Ferrari
3/4

Fotoğraf: Sutton Images

Yarış galibi Heikki Kovalainen kutlama yapıyor

Yarış galibi Heikki Kovalainen kutlama yapıyor
4/4

Fotoğraf: XPB Images

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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