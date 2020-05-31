Kovalainen: "İlk galibiyetimde dahi ne söyleyeceğimi Dennis belirledi"

Heikki Kovalainen, 2008 ve 2009 yıllarında McLaren için yarıştı ve kariyerinin tek zaferini, Felipe Massa'nın bitime üç tur kala yarış dışı kaldığı 2008 Macaristan'da aldı.

Fin pilot, galibiyetin ardından çok abartılı bir kutlama yapmadı ve "Felipe için üzgünüm çünkü harika bir yarış çıkardı. Ama aracım iyi çalışıyordu ve zafere ulaştım. Bu benim için harika bir an ve uzun yıllardır aradığım bir şey. Umarım pek zaferden ilki olacak." dedi.

Ancak Kovalainen, bu açıklamayı McLaren'ın o dönemki patronu Ron Dennis'in baskısıyla yaptığını söyledi.

Fin pilota göre Dennis, pilotların ağzından çıkan her söze dikkat ediyordu.

Core History The Rear Wing'e konuşan Kovalainen, "Yarıştan sonra McLaren basın yöneticisi Steve Cooperko yanıma gelip çok fazla dikkat çekmememi söyledi ve Massa’nın talihsizliğine dikkat etmem gerektiğini belirtti."

"McLaren’in belirlediği kelimeleri kullanmam konusunda bana bilgiler verdi."

"Basın odasının merdivenlerini çıkıyordum ve bana 'unutma mütevazı kalacaksın, Felipe'yi hatırla' dedi." ifadelerini kullandı.

Slider Liste Podyum: Yarış galibi Heikki Kovalainen 1 / 4 Fotoğraf: XPB Images Heikki Kovalainen takes checkered flag 2 / 4 Fotoğraf: XPB Images Podyum: 2. Timo Glock, Toyota Racing, yarış galibi Heikki Kovalainen, McLaren, 3. Kimi Raikkonen, Ferrari 3 / 4 Fotoğraf: Sutton Images Yarış galibi Heikki Kovalainen kutlama yapıyor 4 / 4 Fotoğraf: XPB Images

Alakalı video