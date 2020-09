Kovalainen: "Hamilton Ron Dennis'e, Alonso ise Flavio Briatore'ye benziyor"

Heikki Kovalainen, hem Fernando Alonso hem de Lewis Hamilton'la çalışma şansı yakalayan nadir isimlerden bir tanesi.

Alonso ile test pilotu olduğu dönemde birlikte çalışan Kovalainen, 2008 ve 2009'da McLaren'da Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı oldu.

Test pilotu olduğu dönemi anlatarak sözlerine başlayan eski Renault ve McLaren pilotu, "Her ikisi de son derece hızlı pilotlardı. O günlerde her zaman ayrı bir test ekibimiz olduğunu hatırlıyorum. Genellikle bir aracı üç gün boyunca ben sürüyordum. Sonrasında diğer aracı Fernando ve Fisichella değişerek kullanıyorlardı. Aslında çoğu zaman gerçekten iyi programlara sahiptim. 22 yeni lastik setim vardı ve Fernando bazı ön kanat karşılaştırmaları yapıyordu ya da motor dayanıklılık testleri gibi şeyler yapıyordu. Zaman derecelerine gerçekleri görebileceğim kadar bakmadım. Çoğu zaman derecelerim Fisichella ile karşılaştırıldığında Fernando için gerçekten rekabetçiydi, ama unuttuğum şey 22 set yumuşak lastiğim olduğuydu." dedi.

Baskı altında hangi pilotun daha iyi olduğu sorusuna Kovalainen, "Söylemesi çok zor. İkisi de [Hamilton ve Alonso] durumla çok iyi baş ediyor. Fernando'nun kariyeri boyunca, yani onunla çalıştığım zamanlar daha acımasız olduğunu söyleyebilirim. Her şeyi sınırlarda götürürdü ve belki de daha fazla aptalca akıl oyunları oynayabiliyordu. Lewis de gençken bunu biraz yapıyordu. Ama yıllar geçtikçe bunu yapmamaya başladı ve belki de günümüzde sadece saf hızından daha emin."

"Fernando ile test sürücüsü olarak birlikteyken her zaman çok agresifti, çok acımasızdı ve takımla olan geri bildirimleri çok doğrudandı ve Latin karakterine çok benziyordu. Lewis bazı değişiklikleri ihtiyaç duyduğunda, bazı şeylerden memnun olmasa bile her zaman daha kibardı. Daha kibarca söyleyebilirdi. Fernando daha doğrudandı. Belki arka plandan gelen bir şeydir. Lewis yıllardır McLaren ve Ron Dennis'le birlikteydi. Lewis'te Ron'un bir çeşit davranışlarını görebilirsiniz. Fernando'da da biraz Flavio'nun davranışlarını görüyorum. Ama bence hangisinin baskı altında daha iyi olduğunu karşılaştırmak çok zor. Bence her ikisi de gerçekten iyi, gerçekten mükemmel pilotlar. Hangisinin daha iyi olduğunu söylemek istemiyorum. Bence karşılaştırmak adil olmaz." yanıtını verdi.

Neden birlikte yarışamadıkları sorusuna ise, "Her şeyden önce performansları o kadar yakındı ki, her zaman pistte yakın oldular. Flavio ve Ron'un tarzları çatışıyordu. Her ikisi de zaferi çok istiyor ve galibiyet için savaşıyor. Birbirlerini geçme ihtiyaçları çok büyüktü. Bu yüzden bunun gerçekleşeceğini görmek kolaydı." yanıtını verdi.