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Formula 1 / Son dakika

Kovalainen: "Hamilton Ron Dennis'e, Alonso ise Flavio Briatore'ye benziyor"

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Kovalainen: "Hamilton Ron Dennis'e, Alonso ise Flavio Briatore'ye benziyor"
Ekleyen:
, Editör

Eski Formula 1 pilotu Heikki Kovalainen, Lewis Hamilton ve Fernando Alonso hakkında açıklamalarda bulundu.

Heikki Kovalainen, hem Fernando Alonso hem de Lewis Hamilton'la çalışma şansı yakalayan nadir isimlerden bir tanesi.

Alonso ile test pilotu olduğu dönemde birlikte çalışan Kovalainen, 2008 ve 2009'da McLaren'da Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı oldu.

Test pilotu olduğu dönemi anlatarak sözlerine başlayan eski Renault ve McLaren pilotu, "Her ikisi de son derece hızlı pilotlardı. O günlerde her zaman ayrı bir test ekibimiz olduğunu hatırlıyorum. Genellikle bir aracı üç gün boyunca ben sürüyordum. Sonrasında diğer aracı Fernando ve Fisichella değişerek kullanıyorlardı. Aslında çoğu zaman gerçekten iyi programlara sahiptim. 22 yeni lastik setim vardı ve Fernando bazı ön kanat karşılaştırmaları yapıyordu ya da motor dayanıklılık testleri gibi şeyler yapıyordu. Zaman derecelerine gerçekleri görebileceğim kadar bakmadım. Çoğu zaman derecelerim Fisichella ile karşılaştırıldığında Fernando için gerçekten rekabetçiydi, ama unuttuğum şey 22 set yumuşak lastiğim olduğuydu." dedi.

Baskı altında hangi pilotun daha iyi olduğu sorusuna Kovalainen, "Söylemesi çok zor. İkisi de [Hamilton ve Alonso] durumla çok iyi baş ediyor. Fernando'nun kariyeri boyunca, yani onunla çalıştığım zamanlar daha acımasız olduğunu söyleyebilirim. Her şeyi sınırlarda götürürdü ve belki de daha fazla aptalca akıl oyunları oynayabiliyordu. Lewis de gençken bunu biraz yapıyordu. Ama yıllar geçtikçe bunu yapmamaya başladı ve belki de günümüzde sadece saf hızından daha emin."

 

"Fernando ile test sürücüsü olarak birlikteyken her zaman çok agresifti, çok acımasızdı ve takımla olan geri bildirimleri çok doğrudandı ve Latin karakterine çok benziyordu. Lewis bazı değişiklikleri ihtiyaç duyduğunda, bazı şeylerden memnun olmasa bile her zaman daha kibardı. Daha kibarca söyleyebilirdi. Fernando daha doğrudandı. Belki arka plandan gelen bir şeydir. Lewis yıllardır McLaren ve Ron Dennis'le birlikteydi. Lewis'te Ron'un bir çeşit davranışlarını görebilirsiniz. Fernando'da da biraz Flavio'nun davranışlarını görüyorum. Ama bence hangisinin baskı altında daha iyi olduğunu karşılaştırmak çok zor. Bence her ikisi de gerçekten iyi, gerçekten mükemmel pilotlar. Hangisinin daha iyi olduğunu söylemek istemiyorum. Bence karşılaştırmak adil olmaz." yanıtını verdi.

Neden birlikte yarışamadıkları sorusuna ise, "Her şeyden önce performansları o kadar yakındı ki, her zaman pistte yakın oldular. Flavio ve Ron'un tarzları çatışıyordu. Her ikisi de zaferi çok istiyor ve galibiyet için savaşıyor. Birbirlerini geçme ihtiyaçları çok büyüktü. Bu yüzden bunun gerçekleşeceğini görmek kolaydı." yanıtını verdi.

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Sıralama turları sonrası basın toplantısı: Pole: Kazanan Lewis Hamilton, 3. Heikki Kovalainen

Sıralama turları sonrası basın toplantısı: Pole: Kazanan Lewis Hamilton, 3. Heikki Kovalainen
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Fotoğraf: XPB Images

Heikki Kovalainen, Mclaren MP4/23, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes MP4/23

Heikki Kovalainen, Mclaren MP4/23, Lewis Hamilton, McLaren Mercedes MP4/23
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Fotoğraf: Sutton Images

Heikki Kovalainen, McLaren , Lewis Hamilton, McLaren in parc ferme

Heikki Kovalainen, McLaren , Lewis Hamilton, McLaren in parc ferme
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Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Pole sitter Lewis Hamilton, McLaren in parc ferme with Heikki Kovalainen, McLaren

Pole sitter Lewis Hamilton, McLaren in parc ferme with Heikki Kovalainen, McLaren
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Fotoğraf: Sutton Images

Heikki Kovalainen, McLaren MP4-23 Mercedes battles with Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes

Heikki Kovalainen, McLaren MP4-23 Mercedes battles with Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes
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Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-23, Heikki Kovalainen, McLaren Mercedes, MP4-23 ve Kimi Raikko

Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, MP4-23, Heikki Kovalainen, McLaren Mercedes, MP4-23 ve Kimi Raikko
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Fotoğraf: XPB Images

Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, Norbert Haug, Mercedes, Motorsport chief ve Heikki Kovalainen, McL

Lewis Hamilton, McLaren Mercedes, Norbert Haug, Mercedes, Motorsport chief ve Heikki Kovalainen, McL
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Fotoğraf: XPB Images

Pole: Kazanan Lewis Hamilton ve Felipe Massa ve Heikki Kovalainen

Pole: Kazanan Lewis Hamilton ve Felipe Massa ve Heikki Kovalainen
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Fotoğraf: XPB Images

Heikki Kovalainen ve Fernando Alonso

Heikki Kovalainen ve Fernando Alonso
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Fotoğraf: XPB Images

Giancarlo Fisichella, Heikki Kovalainen, Fernando Alonso ve Flavio Briatore

Giancarlo Fisichella, Heikki Kovalainen, Fernando Alonso ve Flavio Briatore
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Fotoğraf: LAT Images

Giancarlo Fisichella, Patrick Faure, Fernando Alonso, Heikki Kovalainen ve Flavio Briatore

Giancarlo Fisichella, Patrick Faure, Fernando Alonso, Heikki Kovalainen ve Flavio Briatore
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Fotoğraf: LAT Images

Heikki Kovalainen, McLaren Mercedes, Fernando Alonso, Renault F1 Team

Heikki Kovalainen, McLaren Mercedes, Fernando Alonso, Renault F1 Team
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Fotoğraf: XPB Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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