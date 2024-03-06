Kovalainen ciddi sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olacak

Rutin bir kontrol sırasında Kovalainen'in aort damarının genişlemiş olduğu tespit edildi. Bundan ötürü çok ciddi bir ameliyatla karşı karşıya kalacak.

Aort genişlemesi olan hastalardaki en büyük risk damarın ani olarak yırtılması olarak biliniyor. Bu durum, hasta saatler içerisinde operasyona alınmazsa yüksek hayati risk oluşturuyor.

Fin gazetesi Iltalehti'ye konuşan 42 yaşındaki eski McLaren F1 pilotu, "Muayeneden bir gün önce antrenman yapıyor, koşuyor ve kendimi oldukça iyi hissediyordum."

"Ancak ertesi gün doktor bana muayenede çıkan şeyi söylediğinde biraz korktum. Bu doğuştan gelen bir durum ve bu konuda yapabileceğiniz bir şey yok. Şimdi tespit edilmiş olması iyi bir şey."

Heikki Kovalainen, JBXE Fotoğraf: Motorsport Images

"Genellikle hiçbir belirti olmuyor, ta ki tespid edilene kadar. Bütün kış durumu incelemek zorunda kaldım çünkü bir şeyler yapılması gerekiyordu."

"Japon doktorlar da dahil olmak üzere pek çok tıp insanıyla temas halindeydim. Açık kalp ameliyatına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz ve böylesine ciddi bir cerrahi müdahale her zaman büyük risk taşıyor."

"Her halükarda bir noktada ameliyatın yapılması gerekecekti. Dolayısıyla bunu yıllarca ertelemenin bir anlamı yok."

"Kalp sorunu yaşamam çok üzücü çünkü bu sezon için büyük planlarım vardı. Yeni Toyota Yaris WRC2 aracımla Japonya Ralli Şampiyonası'nda yarışacaktım. Buna ek olarak, asfalt pistlerde yapılacak olan Avrupa ve Dünya Şampiyonalarının birkaç yarışına katılmayı planlıyordum."

"Ekibim durumdan haberdar ve ameliyattan sonra iyileşip direksiyona dönebilmem halinde tüm anlaşmaların devam edeceği sözünü aldım. Her şeyin yolunda gitme olasılığı oldukça yüksek, ancak ameliyattan sonra yarışmaya devam edemezsem de yapacak bir şey yok."

"Asıl amacım normal hayatıma geri dönmek." dedi.