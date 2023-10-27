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Korumalı Verstappen, "uydurma" hikayeler ortasında kendini güvende hissediyor

Max Verstappen, Meksika'da kendini tamamen güvende hissettiğinde ısrar etti ve Formula 1 takım arkadaşı Sergio Perez ile arasında sert bir rekabet olduğu yönündeki söylentilerin "uydurma" olduğunu söyledi.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
Yardımcı Editör Ronald Vording
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Max Verstappen, Red Bull Racing

Üç kez dünya şampiyonu olan Verstappen, yerel kahraman Perez'in zafere giden yoldaki en büyük engeli olduğunu düşünen Meksikalı taraftarlar tarafından oldukça sert bir şekilde karşılanmaya hazırlanıyor. 

Geçtiğimiz hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri GP'sinde Perez taraftarları tarafından yoğun bir şekilde yuhalandıktan ve Meksika padoğunun yılın en kalabalık padoklarından biri olmasından sonra, Verstappen şu ana kadar iki korumayla görüldü. 

Ancak Verstappen, korumaların kendisini olası bir taraftar tepkisine karşı güvende hissetmesine yardımcı olmak için gerekli olduğunu düşünmekten ziyade, hayatını kolaylaştırmaya yardımcı olduğunu söylüyor. 

Red Bull pilotu korumalarla ilgili bir soru üzerine "Neden olmasın? Elbette burada biraz daha fazla güvenliğim var. Ama dünyada her zaman çok yoğun olan birkaç ülke vardır, burada da padok öyle." 

"Örneğin, geçen yıl misafirhaneden garaja gitmek gerçekten çok yoğundu. Bu da pistte, pist dışında, otelinizden seyahat ederken ve bunun gibi şeylerin biraz daha sorunsuz olmasına yardımcı oluyor. "

"[Ama] kendimi çok güvende hissediyorum. Yani [Çarşamba günü] bütün bir pazarlama günü geçirdim ve burada her zaman olduğu gibi gerçekten harika bir karşılama oldu. Yani evet, geri dönmek çok güzeldi." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing and Sergio Perez, Red Bull Racing and Mascots Fermin La Calaca and Mario Achi

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing ve Sergio Perez, Red Bull Racing ve Maskotlar Fermin La Calaca ve Mario Achi

Verstappen'in Perez'le olan mücadelesi hafta sonunun odak noktalarından biri olacak, zira takım arkadaşı kendi topraklarında kazanmanın rüya gibi olacağını söylüyor. 

Ancak ikili arasında kırılgan bir ilişki olduğu konuşulsa da Verstappen aralarındaki ilişkinin gayet normal olduğunda ısrar ediyor. 

Verstappen, yoğun bir rekabet olduğu yönündeki söylentilerle ilgili olarak şunları söyledi: "Evet, bu uydurma. Checo ve ben, gerçekten iyi anlaşıyoruz. Bizim için aramızda herhangi bir rekabet olduğunu düşünmüyorum. "

"Elbette pistte bir sürücü olarak her zaman birinci olmaya ya da daha hızlı olmaya çalışırsınız ama bence birbirimize çok saygı duyuyoruz ve birbirimizin performanslarını takdir ediyoruz." 

Meksikalı yarış organizatörleri, Verstappen gibi sürücülerin kötü muameleye maruz kalmaması için taraftarların daha iyi davranışlar sergilemesini teşvik etmek amacıyla #racespect adlı bir kampanya başlattı. 

Verstappen, seyircilerin davranış biçimlerini geliştirebilecekleri yerler olduğunu düşündüğü için bu hareketi memnuniyetle karşıladı. 

"Bence bunun şimdi burada başlaması iyi bir şey, ama sadece burada değil. Bence genel olarak bazı yerlerdeki seyircilerin davranışları biraz daha iyi olabilir."

"Örneğin Austin'de belki biraz bana yönelikti ama genel olarak favori pilotunuzu destekleme davranışının iyi olduğunu düşünüyorum. Ama aynı zamanda rekabete de saygı duymanız gerektiğini düşünüyorum."

"Ama bu sadece bizim sporumuzda değil. Bence bu, pek çok spor dalında genel bir sorun ve bence incelenmesi ve iyileştirilmesi gerekiyor." 

Verstappen ayrıca sosyal medyanın da sürücülere yönelik tacizleri önlemek için daha iyi düzenlenmesi gerektiğine inanıyor.

"Neyse ki sosyal medyada çok fazla zaman geçirmiyorum çünkü burası oldukça zehirli bir yer. Yüzlerini gösterme ihtiyacı duymayan insanlar ne isterlerse söyleyebiliyorlar. Ve yine, bu sadece bizim sporumuzda değil, her yerde var."

"Pek çok farklı spor dalında da aynı sorun söz konusu, bu yüzden genel olarak insanlara neler söylenebileceği, neler yapılabileceği ve neler yazılabileceğinin çok daha iyi düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum." 

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