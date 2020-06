Koronavirüs sürecinde F1 yarış hafta sonu protokolleri neler olacak?

Pist üstündeki mücadele muhtemelen her zamanki gibi sert olacak ancak pist dışında, koronavirüs sürecinde yarışların düzenlenebilmesi için yeni protokol kuralları uygulanacak.

F1 yarış hafta sonunda neler değişecek?

Kapalı kapılar ardında yarış

Koronavirüs henüz sona ermediği ve insanlar arasında yayılma ihtimali devam ettiği için, en azından şampiyonanın ilk bölümünde yarışlara seyirci alınmayacak ve sonrası için de durum henüz net değil.

Bu kapsamda yarışlara hiç seyirci, misafir, sponsor ekibi alınmayacak ve takımların yarışlara getirdikleri eleman sayılarında ciddi azalma olacak.

Takımlar maksimum 80 personele sahip olabilecek ve her yarışa sınırlı sayıda medya çalışanı alınacak.

Basın üyeleri dahi padok ya da pit alanına alınmayacak. Röportajlar tam olarak sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilecek.

Takımların motorize evleri yani misafirhaneleri de padokta yer almayacak. Bunun yerine pist tesisleri kullanılacak. Bu, daha kontrollü bir ortam sunacak ve virüsün yayılma riski minimize edilmiş olacak.

Ve tabii ki pistteki herkes maske takacak.

Virüs takibi - Sosyal gruplar

Yarışlara katılacak olan tüm F1 personeli, hem yarış öncesinde hem de yarış hafta sonu boyunca verilen direktiflere uymak zorunda olacak. Yarışlara katılacak olan tüm çalışanlar, FIA'nın resmi davranış kurallarına uyacakları yönünde sözleşmeye imza attı.

Padok ve pit alanında çalışan takım üyeleri, seyahatten önce test yaptırmalı ve testin sonucu negatif olmalı. Bunun dışında yine herkes 5 günde bir test yaptırmak zorunda olacak.

Bunun dışında herkes, olası virüs takibini sağlamak ve yayılma ihtimalini azaltmak için hazırlanan özel uygulamayı kullanacak. Bu sayede yetkililer, olası bir enfekte durumunda o kişinin ya da kişilerin bu süreçte kimlerle etkileşimde olduğunu, kimlerle temas etmiş olabileceğini görecek.

Takım çalışanları bu süreçte diğer takım çalışanları ile bir araya gelemeyecek. Herkes, kendi işleri için gerekli kişilerin olduğu sosyal alanlarda yani takım çalışanlarına özel ayrılan bölümlerde kalmak zorunda olacak.

FIA açıklamasında, "Virüsün farklı gruplar arasında yayılma riskini minimuma indirmek için, gruplar arasındaki etkileşim oranının da düşürülmesi gerek."

"Gruplar arasındaki etkileşimin engellenemediği yerlerde virüsün dağılmasını engellemek için güvenlik tehlikeye atılmayacak, sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanacak ve ayrıca bunu sağlamak için gerekli engelleyici ekipmanlar kullanılacak." sözlerine yer verildi.

Daha uzun çalışma saatleri

Sosyal mesafe kuralları ile birlikte takım çalışanları maskeler ve gerekli tüm ekipmanları kullanacaklar. Daha az çalışan ile garajdaki bazı işleri yapmak, normalden daha uzun zaman alacak.

Racing Point'in teknik patronu Andy Green, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada motor değişikliğinin artık iki kat daha uzun sürede gerçekleştirileceğini söylemişti.

Bunun sonucunda takımların çalışma süreleri normal döneme göre daha uzun olacak. Normalde perşembe ve cuma geceleri 9 saatlik çalışma yasağı oluyordu. Bu yasak 8 saate düşürülecek.

Lastik seçimi olmayacak

F1'in takvimi oluşturabilmesi için çok esnek olması gerekiyor. Takımlar ve tedarikçiler de bu süreçte gereken hazırlıkları yapma konusunda yeni zorluklarla karşılaşacaklar. Bu açıdan F1 lastik kuralları bu sene için değiştirildi.

Normalde takımlar yarış hafta sonunda kullanacakları lastikleri seçiyorlardı. Ancak bu sene standart lastikler olacak. Her pilot her hafta sonu 2 set sert, 3 set orta, 8 set yumuşak lastiğe sahip olacak.

Normalde lastik üreticisi Pirelli, deniz aşırı yarışlardan 15 hafta, Avrupa yarışlarından 9 hafta önce kullanılacak lastik türlerini açıklıyordu.

Şimdi ise aksi talep edilmediği sürece her yarıştan iki hafta önce hangi set lastiklerin kullanılacağı açıklanacak.

Bunun dışında zorunlu lastik testi olması halinde bu, ikinci antrenmanın son 30 dakikasında değil, ilk 30 dakikasında gerçekleşecek.

Basın toplantıları Zoom üzerinden yapılabilecek

Resmi yarış görevlileri yine aynı odada çalışacaklar ancak sosyal mesafe kuralları gereği masalar ve sandalyeler arasına mesafe koyulacak.

Bunun dışında yarış hakemlerinin bir pilotla görüşmesi gerekirse, bu uzaktan konferans şeklinde olabilecek.

Basın toplantıları yeterli büyüklükte geniş bir oda yoksa dışarıda yapılabilecek ya da Zoom gibi uzaktan konferans uygulamaları aracılığıyla gerçekleştirilecek.

FIA ayrıca, hakemlerin seyahat sorunu yaşaması ihtimalini de düşündü ve onların böyle bir ihtimalin gerçek olması durumunda uzaktan bağlanabileceklerini söyledi.

Pilot geçit töreni olmayacak

Tribünlerde seyirciler olmayacağı için pilotların pazar sabahları gerçekleştirdikleri geçit töreni etkinliği düzenlenmeyecek.

Pandemi süresi boyunca, böyle bir etkinlik için pilotların tamamının bir araya getirilmesi pek mantıklı bir hamle olmayacaktı.

Bunun yerine pilotlarla takım garajları önünde birebir röportajlar yapılabilecek. Böylece yarış öncesinde televizyon karşısında seyredilebilecek aktiviteler olacak.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing, Sebastian Vettel, Ferrari, and Charles Leclerc, Ferrari, in the drivers parade

Yeni grid prosedürü

F1 hafta sonunda takımları en çok zorlayacak durumlardan birisi, yarış öncesinde grid üzerinde yapılan düzenlemeler. Grid üzerinde araçların son kontrolleri yapılırken, tüm çalışanlar birbirlerine çok yakın oluyor.

Araçlar formasyon turu için gridden hareket ettiklerinde kenarda bekleyen takım çalışanları kalabalık gruplar halinde garajlarına dönüyorlar. Bunun için çok az zaman olduğu için herkes bir an önce iç içe pit alanına dönmeye çalışıyorlar.

Normalde gride çıkan bir takıma ait çalışan sayısı 80'i bulabiliyordu. Bu sene grid üzerinde 40 çalışana izin verilecek.

Yarış öncesinde normal prosedürler uygulanmayacağı için pit çıkışı artık starttan 30 dakika önce değil 20 dakika önce kapatılacak.

Normalde araçlara lastikleri starttan 3 dk önce takılıyordu. Bu sene ise 5 dk önce lastikler takılmış olacak. O sinyal ile birlikte çalışanlar gridden ayrılmaya başlayacak.

Artık 3 dk sinyali verildiğinde, her bir araç için gridde 16'dan fazla çalışan olamayacak. Gridde kalan çalışanlar, her zaman olduğu gibi 15 sn sinyalinden önce ayrılmak zorunda olacak.

Ancak bu uygulamada riskli bir durum olduğu görülürse, yani takım çalışanlarının yine birbirlerine çok yakın oldukları fark edilirse, o zaman tamamen farklı bir uygulamaya geçilebilecek ve grid hazırlıkları tamamen kaldırılacak.

Bu durumda seçeneklerden birisi, araçların garajlardan starta hazır bir şekilde gönderilmesi olacak. Yani formasyon turu garajdan itibaren başlamış olacak.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, arrives on the grid

Podyum kutlaması yok

Yarışlardan sonra da her şey çok farklı olacak. Sosyal mesafe kuralları gereği, bu seneki yarışların ardından geleneksel podyum töreni olmayacak.

F1, pilotların ya da şampanya ve kupa teslimi için önemli isimlerin birbirlerine yaklaşmalarını istemiyor.

Bunun yerine, sıralamalardan sonra olan prosedüre benzer şekilde yarış sonrasında ilk 3'e giren pilotların gridde durmaları ve orada kupaların verilmesi planlanıyor. Bu kapsamda kupaların belli bir prosedüre uygun şekilde ve sırada bir yere bırakılması ve pilotların kupalarını o şekilde almaları planlanıyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 1st position, and Charles Leclerc, Ferrari, 3rd position, celebrate on the podium with Champagne

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images