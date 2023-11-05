"Korkunç" yumuşak lastik neden Brezilya sprinti için en ideal seçimdi?

Red Bull RB19'unun lastiklere ne kadar iyi baktığını bir kez daha göstererek sprint yarışını kazanan Max Verstappen, piste çıkar çıkmaz -lastikleri- koruma moduna geçtiğini kabul etti etti.

Hollandalı pilot, lastiklerine ilk ne zaman bakmaya başladığı sorulduğunda, "Piste çıkış turunda. Tam gaz gittiğim tek bir tur bile olmadı. Bunu yapmanız imkansız." dedi.

Yarışın ardından bazı sürücüler 24 turluk yarışta yumuşak lastiği hayatta tutmaya çalışırken çok zorlandıklarını söylediler.

Williams sürücüsü Alex Albon, "Aşınma çok fazla. Sürüş berbat hissettiriyor." dedi.

Yumuşak lastiğin harika olmaması nedeniyle mantıklı varsayım, sürücülerin daha az aşınan orta lastiğe geçmeyerek hata yaptıkları olabilirdi.

Ancak bu seçenek, orta hamuru kullanan üç sürücü (Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen ve Logan Sargeant) için harika olmaktan çok uzaktı. Üç pilot da aynı oranda aşınma ve tempo kaybı yaşadı.

Bu nedenle Brezilya sprinti, takımların ve sürücülerin zor bir ikileme sokmuş durumda: çok fazla yönetim gerektiren yumuşak lastikle mi yarışacaklar yoksa iyi performans göstermeyen orta lastikle mi?

Yumuşak lastiğin neden tüm grid için tercih edilen lastiği olduğunu anlamak karmaşık bir konu fakat F1 lastik tedarikçisi bir dizi koşulun bir araya geldiğine inanıyor.

Pirelli'nin baş mühendisi Simone Berra şunları söyledi: "Bu kadar çok takımın yumuşak lastik kullanmaya karar vermesi bizi de şaşırttı."

"Bunun nedenini araştırıyoruz, ancak yumuşak lastiğin gerçekten tutarlı olduğu görülüyor."

"Bence yumuşak lastiğin orta lastiğe göre kazancı, genel olarak daha yüksek bir tutuş seviyesine sahip olmanız. Yumuşak lastikle daha az kayıyorsunuz ve aşırı ısınma azalıyor, böylece sıcaklıkları biraz daha iyi yönetebiliyorsunuz."

Berra orta lastiğin teoride daha dayanıklı bir lastik olmasına rağmen lastik ömrü açısından olması gerekenden daha kötü performans gösterdiğini çünkü pistte daha fazla kaydığı için çabuk ısındığını söyledi.

Bu durum, cuma gecesi çıkan fırtına sonrası asfaltın durumunun değişmesi ve sıcaklıkların çok yüksek olması nedeniyle daha da kötüleşti.

"Bunun orta lastiğin daha fazla kaymasına, aşırı ısınmasına, dolayısıyla da aşınmaya neden olduğuna inanıyoruz."

"Ancak tüm gridden net bir tablo elde edemedik. Sadece Haas ve Williams'tan bir sürücü orta hamurla yarıştı, bu yüzden gerçekte ne olduğuna dair net bir resmimiz yok."

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 battles with Oscar Piastri, McLaren MCL60

"Orta hamur kullanan diğer sürücülerin nasıl performans sergileyeceği bilmiyoruz. Söylenmesi gereken şu ki, seansın başında 47/48C olan bu sıcaklıklarda daha sert lastiklerin seçilmesini bekliyorduk."

"Ancak takımları yumuşak lastik kullanmaya zorlayan daha çok pistin durumuydu."

Üç pit stop ihtimali

Yumuşak lastiğin orta lastikten daha iyi bir yarış lastiği olduğunun görülmesiyle, yarış için bazı agresif stratejilerin önü açılmış oldu.

Berra, Max Verstappen, Charles Leclerc, Aston Martin ikilisi ve Lando Norris de dahil olmak üzere yarış için ekstra yumuşak lastikleri olan pilotların, yeni yumuşak lastikleri olmayanlara (iki Mercedes pilotu, Sergio Perez ve Carlos Sainz) göre avantajlı olabileceğine inanıyor.

"Pistin gelişimi ve tüm araçların yarış çizgisini kauçukla kaplamasıyla orta hamur daha iyi olabilir."

"Fakat şu anda en iyi strateji ilk stint için yumuşak lastiği kullanmak ve tabii ki orta hamura geçmeden önce start için ekstra yol tutuşa sahip olmak."

"Bundan sonra, son bölüm için ikinci bir orta veya yumuşak kullanmaya karar verebilirsiniz."

Berra, ekstra yumuşak lastiğe sahip olanların, üç pit stop yapabileceği görüşünde.

Ekstra yumuşak lastiğe sahip isimler arasında Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, Daniel Ricciardo ve Logan Sargeant var.

"Özellikle iki set yeni yumuşak lastiği kalan sürücüler çoğunlukla yumuşak hamurlar kullanabilir. Daha fazla zorlamak, lastiklere daha az bakmak ve daha agresif olmaya çalışmak istiyorsanız bu bir olasılık olabilir."

"Tek pit stop çok daha yavaş, yaklaşık yedi-dokuz saniye daha yavaş ve sert hamuru kullanmayı gerektiriyor, ki bu gerçekten yarış için iyi bir lastik değil."

Sürücülerin elindeki hamurlar: