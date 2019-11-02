"Korkunç" tümseklerin ardından Hamilton'ın başı ağrıyor

Hamilton, Amerika Grand Prix'sinde altıncı Formula 1 dünya şampiyonluğunu kazanmak için sekizinciliğe veya daha iyi bir sonuca ihtiyaç duyarken, cuma günü Austin'de güçlü bir tempo yakaladı.

Bununla birlikte İngiliz pilot, ilk antrenman seansında tümseklerin kendisini çok rahatsız ettiğini söyledi.

Hamilton, "İlk seansın ardından kendimi iyi hissetmiyordum. Şimdiye kadar bulunduğum en tümsekli pisti. Başım ağrıyor..."

"Öncelikle tümsekler bazı yerlerde o kadar da kötü bir şey değil, çünkü pistin karakteristiğini yansıtırlar. Bu yüzden tamamen düz pistlerin büyük bir fanı değilim. Ancak burada inanılmaz büyüklükteki tümseklerden bahsediyoruz."

"Benim ve bizim açımızdan sorun, çok hareket eden bir süspansiyonumuzun olmaması.Genellikle tabanda k**ınız yer alıyor ve tüm darbeyi omurganız alıyor."

"Şu anda kendimi gerçekten korkunç hissediyorum. İlk seansta sonra inanılmaz bir baş ağrım vardı ve uzanmak zorunda kaldım. Kendimi iyi hissetmiyordum." dedi.

Diğer Mercedes'te Valtteri Bottas da bunun bir sorun olduğunu ve daha önce hiç böyle tümsekli bir pistte araç sürmediğini dile getirdi.

Öte yandan Hamilton, Mercedes'in yaptığı birkaç değişiklik sonrası öğleden sonra zirvede yer alsa da, Ferrari'nin durumla iyi baş edebildiğine dikkat çekti ve bu yüzden temkinli kalacaklarını söyledi.

"Bugün son derece zordu. Bu yüzden pistin gelecek için değişiklikler yapacağına eminim. Şimdi bunun etrafından dolaşmalıyız ve durum herkes için aynı. Araç üstü görüntülerine bakarsak Ferrari bunlardan kolayca geçip gidebiliyor. Daha mı yüksekte sürüyorlar ya da daha mı yumuşak süspansiyonları var emin değilim."

Hamilton ardından takımın çalışması gerektiğini söyledi ve "Koltuğuma ya da başka bir yere yastık koymak zorunda kalabilirim!" diyerek şaka yaptı.