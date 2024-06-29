'Dehşete kapılan' Tsunoda, Avustralya GP sıralamalarında hakaret ettiği için para cezasına çarptırıldı

RB pilotu Yuki Tsunoda, Avusturya Grand Prix sıralama turları sırasında hakaret içeren ifadeler kullandığı için 40,000 Euro para cezasına çarptırıldı.

Red Bull Ring'de Q1'in sonlarına doğru Tsunoda, Sauber'den Zhou Guanyu tarafından pit alanında geçildi ve takım telsizinden "bu adamlar geri zekalı" diyerek karşılık verdi.

Bu sözler FIA'nın yarış komiserlerinin dikkatine sunuldu ve komiserler, Tsunoda'ya yönetim organının Uluslararası Spor Kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 40,000 Euro para cezası verdi. Para cezasının yarısı, benzer bir ihlalin daha yaşanmaması koşuluyla 2024 yılının geri kalanı için askıya alındı.

Kararda, Tsunoda'nın duruşma sırasında özür dilediği ve kullandığı dilin uygunsuz olduğunu tam olarak fark etmediğini söylediği, ancak yine de kural ihlali yaptığına karar verildiği belirtildi.

Hakemler kararlarında şunları yazdı: "Q1 sırasında 22 numaralı araç hızlı şeritte sıradayken ve önündeki hızlı şeride başka bir araç karışırken, sürücünün takım telsizinden saldırgan bir dil kullanarak açıklama yaptığı duyuldu."

"Duruşma sırasında sürücü çok özür diledi ve İngilizce ana dili olmadığı için seans sonrasına kadar kullandığı kelimelerin İngilizcede ne anlama geldiğini bilmediğini açıkladı."

"Bunu öğrendiğinde dehşete düştüğünü söyledi. Kelimeleri farklı anladığını iddia etti, ancak bunun yaptığı şey için bir mazeret olarak görülmemesi gerektiğini kabul etti."

"Komiserler sürücünün dürüstlüğünü takdir etmekle birlikte, kullanılan kelimelerin saldırgan ve tamamen uygunsuz olduğu gerçeğini vurgulamaktadır."

"Kamuya açık bir platformda bu tür sözler sarf etmek Uluslararası Spor Kurallarının 20. Maddesinde tanımlandığı üzere görevi kötüye kullanma anlamına gelmektedir."

Yuki Tsunoda, RB F1 Takımı VCARB 01 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Tsunoda'nın samimi ve özür dileyen bir tavır sergilemesi ve kamuoyu önünde özür dilemeyi teklif etmesi nedeniyle, komiserler cezanın yarısının ertelenmesine karar verdiler.

"Koşullar göz önünde bulundurulduğunda, komiserler ağır bir para cezasının gerekli olduğuna karar verdiler, ancak sürücünün gerçek pişmanlığını ve kamuoyu önünde özür dileme teklifini de dikkate aldılar ve bu nedenlerle verilen cezanın bir kısmını askıya almaya karar verdiler"

ISC'nin 20. Maddesi sözlü suiistimali "saldırgan, aşağılayıcı, kaba, kaba veya küfürlü olan ve makul olarak kaba veya kaba olması beklenebilecek veya algılanabilecek veya hakarete, aşağılamaya veya uygunsuzluğa neden olabilecek dilin genel kullanımı" olarak tanımlıyor.

Tsunoda, Avusturya GP'sine Q2'de elendikten sonra 14. sıradan başlayacak.