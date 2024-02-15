Korelasyon sorunu yaşamayan Ferrari, Fiorano testinden mutlu ayrılıyor!

Ferrari, çarşamba günü yeni SF-24'ü 200 km'lik test kapsamında Fiorano'da piste çıkardı ve sürücülerin her ikisi de 100'er kilometrelik mesafe kaydetti.

Kimse araçla ilgili yorum yapmadı fakat pit ekibinin yüzündeki gülümsemenin bir anlamı vardı. İlk bilgiler rüzgar tünelinde ve on gün süren yoğun testlerin yapıldığı dynoda elde edilen verilerle, pist üstündeki verilerin uyuştuğu yönündeydi.

Ferrari SF-24: l'unico sfogo dell'aria calda apparso in pista a Fiorano. Photo by: Davide Cavazza

Aynı zamanda iki pilot, simülatördeki hislerle SF-24'ün pist üstündeki hissiyatının aynı olduğunu söylediler. Bir başka olumlu haber de, 200 km'lik çekimin tamamının sorunsuz şekilde tamamlanmış olmasıydı.

Sürücüleri büyük ölçüde rahatlatan ilk noktalardan bir diğeri, geçen yıl SF-23'ün ilk sürüşünde ortaya çıkan dalgalanmanın yeni Ferrari'de olmamasıydı. Üstelik SF-24, selefine kıyasla artık daha sürülebilir durumda.

Bu ilk teste Fred Vasseur ve başkan yardımcısı Piero Ferrari katılırken, başkan John Elkann da önceki günlerde takımla beraberdi.

Ferrari SF-24: nel filming day di Fiorano è stata cambiata l'ala anteriore ed è comparso un nolder Photo by: Davide Cavazza

Lansman aracıyla kıyaslandığında, piste çıkan SF-24'te bazı değişiklikler olduğu gözlerden kaçmadı.

Özellikle ön kanatta yeni bir tasarım olduğu görülürken, arka kanatta da yine değişiklikler vardı.

Ferrari SF-24, dettaglio della nuova sospensione posteriore a confronto con quella della SF-23 (nel tondo) Photo by: Ferrari



Matteo Togninalli liderliğindeki mühendisler, ilk testte lastikler, asfalt yüksekliği ve yeni arka süspansiyonun çalışma üzerinde önemli testler yaptılar.

Sainz dün sabah motor kapağında herhangi bir yarık olmadan sürüş yapmıştı, öğleden sonra sıcaklık artınca iki tarafa da birer sıcak hava deliği eklendi.

Ferrari SF-24: la pancia standard Photo by: Davide Cavazza Ferrari SF-24: la pancia più scavata vista nel filming day Photo by: Davide Cavazza

Charles Leclerc öğleden sonra biraz farklı iki motor kapağıyla sürüş yaptı: biri lansman kapağı, diğeri ise daha farklı bir versiyondu.

Şu ana kadar olanlara bakıldığında, yeni SF-24'ün başlangıç için iyi bir temele sahip olduğu söylenebilir. Ancak bu onun kazanan bir araç olacağı anlamına gelmiyor.

Bu testler sadece Ferrari'yi "ileriye doğru büyük bir adım attıkları konusunda" umutlandırıyor.