Lansmanla birlikte çirkinleşen sezon - 2014 F1 sezonu

2024 araçlarının tanıtılması için geri sayım başlamışken, 10 yıl önce F1 yönetmeliklerinin belki de şimdiye kadar gördüğümüz en çirkin araçlara kapı açtığı o dönemi hatırlamaya ne dersiniz?

2014, sporun teknolojik açıdan en gelişmiş güç aktarma organlarının tanıtılmasının odak noktası olması gereken, çok övülen 'hibrit' motor döneminin başlangıcıydı.

Bunun yerine, kendimizi korkunç burunları nedeniyle F1 araçlarının neden bu kadar tuhaf göründüğünü sorgularken bulduk.

Fotoğraf tarafından: Patrik Lundin / Motorsport Images Marcus Ericsson, Caterham F1

Kurallardaki yanlış adım

Bahsi geçen tasarım trendi, FIA'nın eski kurallar döneminde yaygınlaşan bir tasarım özelliğinin üstesinden gelmeye çalışması nedeniyle kurallarda büyük bir değişiklik yapması sonucu ortaya çıkmıştı.

Bu, tasarımcıların hava akışının aşağı yöndeki davranışını iyileştirmek için burun ucunu mümkün olduğunca yükseğe kaldırmasının bir sonucuydu. Bu durum, 2012'de basamaklı burunlarla başlamıştı.

Yönetim organı, böyle bir durumun bir daha yaşanmamasını umuyordu...

Ancak FIA bu sorunu ortadan kaldırmak için harekete geçtiğinde, McLaren, Force India, Sauber, Toro Rosso, Williams ve Caterham'ın hepsi de oldukça gülünç görünen, ancak bazı performans avantajları olduğu açık olan dar, uzun uç bölümüne sahip burun çözümleri sundular.

Fotoğraf: Giorgio Piola Ferrari F14 T önden görünüm F138 ile karşılaştırma

Bir önceki yılın Ferrari F138'i ile 2014'ün F14T'sinin yukarıdaki yan yana görüntüsü, değişikliklerin sadece burun profilinde değil, aynı zamanda her bir aracın tasarımının diğer yönlerini nasıl etkileyeceği konusunda da ne kadar büyük bir fark yaratacak şekilde tasarlandığını gösteriyor.

FIA, güvenlik gerekçesiyle burun ucunu alçaltmaya çalıştı ve yönetmeliklerde daha alçak bir burun ucu bölümü uygulamaya çalıştı.

Kurallar, ucun alt kenarının referans düzleminden 185 mm'den daha yüksek olmamasını ve bunun üzerinde 250 mm'den fazla çıkıntı yapmamasını gerektirirken, ucun 50 mm arkasındaki bir noktada daha fazla hacim kısıtlaması eklendi.

Çirkin burun rotasını izleyen yedi ekip bu boyutsal gereklilikleri görmüş ve hava akışı için yanında daha arzu edilir bir geçit sağlayacak ince bir burun ucu bölümü oluşturarak ilgili kayıpların bir kısmını azaltabileceklerini hemen fark etmişlerdi.

Şimdi karşılaşılan tek zorluk, uzatılmış burun ucunun daha geniş bir alternatifle aynı yavaşlamayı sağlayamayacağı göz önüne alındığında, esasen çok daha kısa olan bir yapıyla çarpışma testini geçebilmekti.

Zarif olmayan çözümlerle dolu bir grid

Fotoğraf: Giorgio Piola McLaren MP4-29 yeni burun (ikisinin üstü)

McLaren'in burun tasarımı bir önceki yılın kurallarına benzer bir yaklaşıma sahipti; yönetmeliklerin getirdiği gereklilikleri yerine getirmek için ana gövde yükseltilmişti. Sezon boyunca, düzenek etrafındaki akışı daha da maksimize etmek için değişiklikler yapıldı; burnun kaş kısmı düzleştirilirken, ucun yanındaki kanallar için daha kare bir profil kullanıldı ve ön kanat direği şekli değiştirildi.

Fotoğraf: Giorgio Piola Force India VJM07 burun detayı (bu GP'ye kadar olan teknik özellikler)

Force India'nın orijinal burun tasarımı, yönetmeliklerin gerekliliklerini yerine getiren ve daha sonra arkada daha fazla alan yaratmak için içe ve yukarı doğru konikleşen bir uç bölümüne sahipti.

Fotoğraf: Giorgio Piola Force India VJM07 yeni burun (daha kısa ve yeniden şekillendirilmiş kanat sütunları)

VJM07'nin burnu sezon boyunca yenilendi, burun ucunun yanındaki burun deliği bölümü geriye itildi ve ön kanat sütunları yeniden tasarlandı.

Fotoğraf: Giorgio Piola Toro Rosso STR9 revize edilmiş üst yüzey ve pilonlara sahip yeni burun (eski tasarım iç kısım)

Toro Rosso sezon boyunca burun tasarımında iyileştirmeler yaptı; daha konturlu bir kaş kullanılırken, sarkık ucun yanındaki kanallar, düzeneğin etrafındaki akışı iyileştirmek için daha kemerli bir dış hat içeriyordu.

Fotoğraf: Giorgio Piola Toro Rosso STR9 daha uzun kanat sütunları ve uçta Red Bull tarzı soğutma girişiyle yeni burun detayı ('S' kanal girişi sarı renkle vurgulanmıştır)

Toro Rosso'nun Red Bull'un çözümüne daha yakın bir tasarıma geçiş yapmasıyla sezonun kapanış döneminde böyle bir tasarım ortaya çıktı.

Fotoğraf: Giorgio Piola Williams FW36 ön kanat ve burun

Williams burun ucunu, ön kanadın ana planyasının ön kısmına doğru uzatmış, ancak yanındaki kanalları bazı rakipleri kadar yukarı doğru uzatmamıştı.

Fotoğraf: Giorgio Piola Sauber C33 ön kanat ve burun

Sauber, Williams'a benzer bir tasarıma sahipti, ancak burnun ana gövdesinin altına uzanan daha şişkin bir uç bölüme sahipti.

Fotoğraf tarafından: Alastair Staley / Motorsport Images Robin Frijns, Caterham CT05

Caterham, uzatılmış ucun alt tarafına bağlanan çok dar bir çift ön kanat sütununu tercih ettiği için belki de bu burun çözümlerinin en çirkin varyantına sahipti. Bu aynı zamanda takımın, rakiplerinin yaptığı gibi sütunları birleştirmek zorunda kalmak yerine burnun arka kısmında basitçe bir kama bölümü oluşturmasına izin verdi.

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Andre Lotterer, Caterham CT05

Caterham sezonun ilerleyen dönemlerinde burun tasarımını değiştirdi, akış özelliklerini ve estetik çekiciliği iyileştirmek için bir makyaj paneli kullandı.

Olağanüstü ve gülünç

Geri kalan takımların teknik düzenlemelerde belirtilen kısıtlamalarla nasıl başa çıkacaklarına dair kendi fikirleri vardı, Mercedes ve Ferrari düzenlemelerin amaçladığı şeye en yakın olanlardı.

Bu arada Lotus, aşağıdaki galeride de açıklandığı üzere, kaynaklarını rakiplerine üstünlük sağlamasına yardımcı olacağını umduğu başka bir çılgın çözüm için kullandı...

Fotoğraf: Giorgio Piola Mercedes W05 daha uzun ön kanat sütunlarına sahip yeni burun (eski konfigürasyon içte)

Mercedes'in burnu daha çok yönetmeliklerin aradığı gibi olabilir, ancak yine de Gümüş Oklar'ın profilini yükseltmek için U şeklinde bir uç bölümü oluşturduğu için amaçlanan şeyin sınırlarını zorlamadığı anlamına gelmiyor.

Bu yöndeki ilk başarısının ardından takım, burun ucunun yüksekliğini daha da artırmak için sezon boyunca tasarımı değiştirdi. Ayrıca, kamera yuvalarının yüksekliğine ilişkin düzenlemelerdeki bir tuhaflığı, kendi aerodinamik etkilerini sağlayan eklentilerle gidon tarzı bir tasarım kullanmak için kullandı.

Fotoğraf: Giorgio Piola Ferrari F14 T yeni ön kanat

Ferrari'nin tasarımı Mercedes'e benziyordu, ancak uç kısmı çok daha aşağıda yer alıyordu ve bu da burnunun daha dik bir köprüye sahip olmasını sağlıyordu. F14T ayrıca kamera muhafazaları için gidon tarzı bir montaja sahipti.

Fotoğraf: Giorgio Piola Lotus E22 burun ve ön kanat üstten görünüm

Lotus E22, ikiz diş olarak adlandırılan ve biri diğerinden daha ileride yer alan iki uzun burun ucundan oluşan çözümü ile kurallara çarpıcı bir şekilde farklı bir yaklaşım sergiledi.

Fotoğraf: Giorgio Piola Lotus E22 arka uç detayı (asimetrik egzoz düzenini göstermektedir, oklar aracın sol tarafındaki daha büyük soğutma açıklığını göstermektedir)

E22'nin aracın ön tarafındaki ilginç asimetrik tuhaflığı, takımın egzoz çıkışını ve arka kanat destek kolunu dengelemesiyle aracın arka tarafında da devam etti.

Fotoğraf: Giorgio Piola Red Bull RB10 ön kanat ve burun detayı (oklar burun ucundan hava akışını gösteriyor - soğutma ve 'S' kanalı)

Red Bull, hava akışının burun düzeneğinin altından güvenli bir şekilde geçmesine izin vermeyi amaçladığı için yönetmelik değişikliğine oldukça ilginç bir yaklaşım benimsedi. Ancak rakipleri gibi katı ve uzun bir burun ucuna sahip olmak yerine, yönetmeliklerin getirdiği boyutsal kriterleri yerine getirmek için içi boş bir kutu bölümünü tercih etti. Hava akışını yakalamaya yardımcı olmak için uçta U-şeklinde bir giriş kullanıldı, çıkış şasinin ucunda yer aldı.

Fotoğraf: Giorgio Piola Red Bull RB10 burun kamera yuvaları, burun panelinin içine değil saplara yerleştirildi

Red Bull ayrıca FOM'un kamerasının yerleştirilmesi için burun içinde sinsice bir alan sağladı ve kameraya görüş açısı sağlamak için kaportaya bir pencere ekledi (iç kısım). Daha sonra bunu Mercedes ve Ferrari'de görülen gidon tarzı yaklaşımla değiştirdi.