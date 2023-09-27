Horner: "Perez yüksek hızlı virajlarda hâlâ güven sorunu yaşıyor"

Perez'in Japonya'daki cuma günkü antrenmanlarda aracında sorun yaşaması, bu sene ilk kez olan bir durum değildi.

Gece boyunca yapılan çalışmalar durumu pek de iyileştirmedi ve Meksikalı pilot, sıralamalarda baskın takım arkadaşı Max Verstappen'in yaklaşık 0.7 sn gerisinde beşinci oldu.

Perez'in Suzuka yarışı, başlangıçta Mercedes'ten Lewis Hamilton ile teması ve ardından Haas'tan Kevin Magnussen'e çarpmasının ardından hızla kontrolden çıktı.

Perez, son olay için beş saniye ceza aldı ve yeni bir ön kanat için girdiği pitten sonra güvenlik aracı altında Fernando Alonso'yu geçtiği için bir ceza daha aldı.

Takım patronu Horner, Perez'in ikinci cezasını Katar'daki bir sonraki yarışa taşımak yerine Japonya'da çekmesinin Meksikalı pilotun hafta sonunun tek olumlu yanı olduğunu itiraf etti.

Ancak Perez'in Suzuka'da çok sayıda bulunan yüksek hızlı virajlardaki güven sorunları, Verstappen ile arasındaki büyük performans farkının merkezinde yer almaya devam ediyor.

Horner, "Burası büyük bir güven pisti ve Sergio'nun zorlandığı yer Max'e kıyasla daha çok yüksek hızlı virajlardı."

"Max'in sahip olduğu özgüven ve yüksek hızlı virajlarda sergilediği hız akıllara durgunluk veriyordu." dedi.

Perez ve Verstappen arasındaki performans farkının, Red Bull'un rakip takımlar tarafından daha sert bir meydan okumayla karşılaşması durumunda sorun yaratıp yaratmayacağı sorulduğunda Horner, tur zamanı farkı arasındaki ana faktör olarak Verstappen'in baskın formuna işaret etmeye devam etti.

Horner, "Dünya şampiyonasında hâlâ ikinci sırada ve sanırım şu ana kadar Max'e karşı altı kez ikinci oldu."

"Yani Max orada olmasaydı, kazandığı iki yarışa ek olarak altı yarış daha kazanmış olacaktı."

"Max kesinlikle oyunun zirvesinde. Şu anda Formula 1'deki en iyi sürücü o ve bence her şey bir araya gelmeli; araba, sürücü, takım tam bir uyum içinde." dedi.