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Alonso'dan Andretti yanıtı: “Aston Martin’in kararını destekleyeceğim"

Fernando Alonso, Andretti’nin Formula 1 için iyi bir isim olacağına inanıyor fakat konu onaya gelince, Aston Martin’in kararlarına uymak zorunda.

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Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

Pazartesi Dünya Motor Sporları’nın Yönetim Kurulu olan FIA, Andretti Global’in F1 gridindeki 11. takım olmak için gerekli kriterleri karşıladığını onaylayarak bir sonraki adıma geçti.

Ancak bu karar şu anda sporun ticari haklarının sahibi olan Liberty Medya’nın elinde.

Şu anki 10 takım da, sporun büyüyen popülaritesi ve yeni gelen takımla birlikte, artan geliri bölüşmek için hazır olmadıklarına dair görüşlerini önceden dile getirmişti.

Formula 1, şimdi başvuru sürecine ilişkin kendi değerlendirmelerini yapacak.

İki dünya şampiyonluğu olan Alonso, 2017’de Indianapolis 500’de, McLaren-Honda-Andretti adı altında yarıştığı için takım sahibi Michael Andretti’yi yakından tanıyor.

Aston Martin sürücüsü, kararla ilgili şöyle diyor: “Harika bir takım, Michael’ı tanıyorum ve Formula 1 için harika bir isim olacağını düşünüyorum.”

“Fakat bu tarz kararları verme yetkisinde olan diğer insanlar var - ilk olarak FIA, FOM ve tabii ki de takımlar.”

“Sonuç olarak karar ne olursa olsun, iyi olacak.”

“Michael’ı severim, dediğim gibi, organizasyonu sevdim ama diğer şeyleri de anlayabiliyorum ve Aston Martin’in duruşu ne olursa olsun destekleyeceğim. Her türlü karara tamamım.” 

Alonso, gridde artacak olan rekabet konusuna ise farklı açıdan bakıyor.

“Formula 1’de takımlar arasında fazla rekabet yok.”

“Pistte 50 kişi olsaydık bile sadece bir ya da iki sürücüyle rekabet ederdik. Çünkü, sizinle aynı araç paketine sahip ya çok kişi vardır ya da az.”

“Geçmişte birçok kez konuşuldu, her takımın üç aracı olduğunda bile durum bu şekildeydi.”

“Sonunda en iyi çözümün ne olacağını asla bilemezsiniz.”

“Fakat dediğim gibi bu tür şeylere karar verecek iyi insanlarımız olduğunu düşünüyorum. Tamamen FIA’ya ve FOM’a güveniyoruz, yani emin ellerdeyiz.”

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Press Conference

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull sürücüsü Sergio Perez de, Andretti isminin gücüyle ilgili Alonso ile benzer şeyleri söyledi.

Perez, “Formula 1’de olması gereken iyi bir isim. Aynı zamanda karar bize bağlı değil, bekleyip göreceğiz.”

“Fakat iyi bir isim olacak, kesinlikle spora kazandırılması gereken iyi bir takım. Sonunda neler olacağını göreceğiz.” dedi.

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