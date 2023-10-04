Rodin Cars: "AlphaTauri’nin fiyatı kabul edilemezdi”

Bu haftanın başında FIA, bir takımın F1'e giriş başvurusunun kabul edildiğini ve bu takımın Andretti-Cadillac olduğunu onayladı.

Andretti'nin aldığı onayla, Rodin, LKYSUNZ ve HiTech GP’nin başka bir takımı satın almamaları durumunda Formula 1'e giriş hayalleri suya düşmüş olacak.

Avustralyalı milyarder Dicker, Red Bull ile kardeş takımları AlphaTauri’yi almakla ilgili konuştuklarını açıkladı. Fakat takıma çekilen yüksek fiyat, Dicker'ı bu karardan vazgeçirmiş.

Dicker, RACER’a şunları söyledi: “AlphaTauri’yi almak için görüşmeler yaptım fakat anladığım kadarıyla fiyatı ticari olarak kabul edilemezdi.”

“Hâlâ bu konulara ticari açıdan bakmak zorundasınız. F1’deki çocuklar motor sporları tarafında uzmanlar fakat iş tarafında pek emin değilim.”

Ayrıca Carlin’in bu yıl başında çoğunlukla sahip olduğu hisseler yüzünden pes etmek gibi bir planları olmadığını söyledi. Fakat yapacağı şeyi söylemeye hazır değil.

Dicker, “Birkaç kişiyle bu konuları konuştum fakat ortada somut bir şey yok.”

“Önümüzdeki hafta ya da iki hafta sonra, oradaki fırsatlarla ilgili daha fazla bilgi edinebileceğim birkaç şeye sahibim. Fakat fiyat teklifi oldukça zayıf.”

“Üzerinde çalıştığım bir proje var. İlgi çekici ve heyecan verici fakat tam olarak anlayamadığım için henüz açıklayamıyorum.”

"Formula 1’e giremediğim için oldukça kızgınım fakat bu yüzden çekip gidecek ve somurtacak değilim.”

“Ben böyle biriyim. Demek istediğim, bir şeyler yapmak istiyorsunuz ve hayat da zaten bundan ibaret. Sadece onları yapmaya çalışırsınız. Eğer bir yolla yapamıyorsanız başka yolu deneyin, ya da farklı şeyler yapmanın yolunu bulun.” dedi.

Diğer yandan Dicker, 2020'de Williams'ı satın almak için görüşmeler yaptığını doğruladı. Red Bull’un AlphaTauri için 1 milyar dolara yakın fiyat istemesiyle, Dorilton Capital tarafından satın alınan Williams’ı elinden kaçırdığı için pişman.

Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Rodin Cars'ın kurucusu, “Sürdürülebilir bir yol olduğunu görseydim takım satın alabilirdim fakat AlphaTauri için 800-900 milyon dolar ödemek çok da ticari açıdan kabul edilebilir olarak tanımlanamaz. Fakat biliyorsunuz, bir ihtimal var mı diye bakmam gerekiyordu.”

“Williams satılıkken hata yaptım çünkü onu kolay bir şekilde satın alabilirdim. Teklifi yaptığımızda stratejik planı okumadım, geriye dönüp bakınca bu açıkça bir hataydı."

“Williams’ı satın almakla ilgili Williams’la çoğu kez konuştum -tüm fiyatları gördüm, sunumlar yaptım ve teklifler verdim- ve zaman zaman da başka takımlarla konuşan birkaç adamım vardı.”

“Çoğunlukla Sauber ve Haas, yıllardır piyasada bir var bir yoklar ve muhtemelen daha düşük, makul bir fiyata satın alabilirdim. Dediğim gibi muhtemelen çuvalladım.” dedi.