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Hamilton, Katar'da yine gökkuşağı kask tasarımıyla yarışacak

Lewis Hamilton, Katar'da ilk kez gökkuşağı tasarımlı kaskı takmanın kendisi için "stresli" bir deneyim olduğunu söyledi. İngiliz pilot yine de bu kaskı bu hafta sonu kullanmaya devam edecek.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Yedi kez dünya şampiyonu İngiliz pilot, ülkenin LGBTQ+ hakları konusundaki tutumuna itiraz ederken, kaskı büyük bir ilgi gördü.

Medyaya verdiği demeçlerde Hamilton, kask tasarımını halka ilk kez tanıttığında gergin olduğunu söyledi.

İngiliz sürücü, "Sanırım yapabileceğimiz tek şey bu ülkelere geldiğimizde pozitif olmaya çalışmak ve fırsatı değerlendirmek."

"Bu yüzden burada hâlâ bayrağı taşımaya devam ediyorum. 2021'de de çok gurur duymuştum."

"Bu aynı zamanda sinir bozucuydu çünkü ülkenin nasıl bir tepki vereceğini bilmiyordum."

"Ama platformumu bu tarz bir şey için kullandığım zaman inanılmaz derecede minnettar olan ve belki de kendileri de dahil hissetmediklerini hisseden insanlarla tanışmak gerçekten harika."

"Ve katılabileceğimiz bir spor olarak kapsayıcılık üzerinde çalışmaya devam etmemiz lazım. Çeşitlilik bir sorun olmaya devam ediyor." dedi.

Hamilton, Formula 1'de katılım ve çeşitlilik için baskı yapan ve sosyal konulara çokça dikkat çeken bir pilot.

Değişimi savunan kişilerin daha fazla çaba göstermesi gerektiğini düşünen ve konu hakkında konuşan İngiliz sürücü şunları söyledi: "%1000, herkes daha fazlasını yapabilir."

"Bu her zaman iyidir ve bazı konularda farkındalık yaratmak demektir. Fakat bu daha çok arka planda yapılan çalışmalarla ilgilidir."

"Bunlar hala daha konuştuğumuz konular ve aynı zamanda değişmesi gereken çok büyük bir düzen."

"Bu, insanların sadece duyduğu bir şey değil, bu ülkenin, özellikle de dünyanın büyük bir kısmında çok yeni."

                                                                                                                              Çeviri: Elif Adli

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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