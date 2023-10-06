Andretti, FIA ve FOM arasında 'politik gerginliğe' sebep olabilir

Amerikan yarış ekibi, bu hafta Formula 1'e giriş için FIA'dan yeşil ışık aldı. Çünkü FIA, onların hem finansal hem de yarış anlamında F1 için yeterli uygunlukta olduğunu gördü.

Fakat FIA’nın onayını alsa bile Andretti’nin griddeki yeri, iki taraftan da daha isteksiz görünen FOM tarafından reddedilebilir.

Bu senenin başlarında İlgi Beyan Süreci’nde gerekli adımları atmış olan Andretti, dört aday arasından onay alan tek takım oldu.

FOM, henüz Andretti’nin gelişiyle ilgili kamuya açık herhangi bir yorum yapmasa da FIA’nın gelişmelerini takip ediyor. Fakat bu konuda fikirleri değişecekmiş gibi görünmüyor.

Sky Sports’un F1 yorumcusu olan Chandhok, sporun çok güçlü iki tarafı arasında ‘politik gerginliğin’ filizlendiğini düşünüyor.

Chandhok, “Bence Formula 1, tümüyle duruma, ‘spora yatırım yapmış olan ve şu anki seviyesine çıkaran 10 kişinin ilgisini korumalıyız’ şeklinde bakıyor.”

“Yine de F1’den henüz sağlam bir cevap alamadık. Sanırım, Andretti’yi kendilerine ait bir yöntemle değerlendiriyorlar. Fakat şu anda, F1’deki endikasyonlar, takımlar ve organizasyon olarak Formula 1, 11. takıma ihtiyaç duymadıklarını düşünüyorlar.”

“Bence, Stefano Domenicali'nin [F1’in CEO’su] gridde daha fazla takıma ihtiyaçları olmadığını düşündüklerini söylemesi kayıtlara geçmiştir.”

“Yani bir tür çıkmaza girilmiş olacak çünkü FIA Yönetim Kurulu olarak onay verdiğini ve bunu tamamlamak için uygun olduklarını söyledi. Ticari hak sahibi olarak ise F1 farklı düşünüyor.”

“Bunun biraz ‘politik bir gerginliğe’ dönüştüğünü görebiliyorum.” dedi.

Chandhok, mevcut takımların sporu NFL’deki gibi ligdeki takım numaraları olan bir iş modeli şeklinde gördüğüne inanıyor.

Karun Chandhok, Sky TV Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Chandhok, konu hakkında şunları söyledi: “Şu anda gridde olan 10 takımdan sadece birkaçının nötr olduğunu duydum.”

“Neredeyse herkes başka bir takım olmasına karşı ve Formula 1’i şu anda bir ‘iş modeli’ olarak görüyorlar.”

“Orada sadece 10 takım görüyorlar. Her biri kendi takımını belirli değere sahip bir iş olarak görüyor ve 11. takım aralarına dahil olduğunda bu değeri düşürmüş olacak.”

“Bence temelde kendi çıkarlarını gözetiyorlar ve konuya ekonomik bakış açısıyla yaklaşıyorlar.”