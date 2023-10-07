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AlphaTauri, 'Aslan Liam'ın başarılarına rağmen Ricciardo'nun dönüşünü bekliyor

AlphaTauri'nin CEO'su Peter Bayer, Liam Lawson'un son zamanlarda gösterdiği güçlü performansa rağmen Daniel Ricciardo'nun Amerika GP'sinde takıma geri döneceğini doğruladı.

Daniel Ricciardo, Alpha Tauri, in the paddock

Ricciardo, Hollanda Grand Prix’si antrenman seansında sol elini kırmasından dolayı bu hafta sonu da piste dönmeye hazır değil.

Avustralyalı pilot, Lawson'u FaceTime üzerinden bizzat arayarak Katar GP'de de aracı kendisinin süreceğini söylemiş.

21 yaşındaki Lawson, Katar'da AlphaTauri ile muhtemelen son yarışına çıkacak.

Bu yarıştan önce iki haftalık iyileşme süreci geçirecek olan ve takımın Nyck de Vries hamlesinden sonra gride sürpriz bir dönüş yapan Ricciardo’nun gride tekrar ne zaman döneceği merak konusu.

Ricciardo'nun Amerika Grand Prix'sinde yarışma durumu sorulduğunda Bayer, "Plan kesinlikle bu.”

"Pazartesi günü simülatördeydi ve neredeyse sonuna kadar gidebileceğini söyledi fakat bu %100 kesin değildi, bu yüzden işleri aceleye getirmek istemedik."

"Zaten Liam gibi inanılmaz bir üçüncü pilota sahip olduğumuz için, Ricciardo'ya biraz daha zaman tanımak istedik.” dedi.

Ancak Bayer, Lawson'un bugüne kadar başardıklarından ve özellikle de Zandvoort'taki mücadelesinden oldukça etkilenmiş.

Lawson daha sonra Singapur'da etkileyici bir performans sergileyerek dokuzuncu oldu ve takımın bu sezonki en iyi derecesini elde etti. Bu da Bayer'in ona "Aslan Liam" lakabını takmasına neden oldu.

Fakat İtalya ve Japonya’da 11. olan Lawson, takıma daha fazla puan kazandıramadı.

Liam Lawson, Scuderia AlphaTauri

Liam Lawson, Scuderia AlphaTauri

Fotoğraf: Motorsport.com / Japan

Yeni Zelandalı sürücünün şu ana kadarki performansını değerlendiren Bayer, şunları söyledi: "Sanırım herkes Zandvoort'un yağmurlu ve zorlu bir pist olduğu için inanılmaz derecede zorlayıcı olduğunu kabul edecektir. Ama o bunun üstesinden geldi."

"Mühendislerle birlikte çalışarak mükemmel bir iş çıkardı ve her tur kendini geliştiriyor. Çok hızlı öğreniyor."

"Mücadele ediyor ve söylemeliyim ki Singapur'da yaptıklarına hayran kaldım.”

"Daha sonra ona ‘Aslan Liam’ lakabını taktım çünkü gerçekten etkileyici bir performans gösterdi ve göstermeye de devam ediyor. Onu ailenin bir parçası olarak aramızda görmekten çok mutluyum."

                                                                                                                    Çeviri: Elif Adli

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