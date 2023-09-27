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Aston Martin: "Telsiz eleştirileri, Alonso'nun takıma olan inancını kaybettiğini göstermiyor"

Aston Martin, Fernando Alonso'nun Japonya Grand Prix'sinde telsizden yaptığı sivri açıklamaların takımla ilgili hayal kırıklıklarının bir işareti olmadığı konusunda ısrarcı.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, on the grid

2023 sezonuna Red Bull'un en büyük rakibi olarak başlayan Aston Martin, takip eden grubun içinde geriledi ve şimdi sadece puanlarda bitirmek için çok mücadele etmek zorunda.

Geçtiğimiz hafta sonu Suzuka yarışı sırasında Alonso, işlerin nasıl geliştiğine dair duygularını açıklamaktan geri durmadı.

Alonso, lastik aşınmasının çok büyük olduğu bir günde ilk altı sıra içerisinde pite giren ilk pilot olarak telsizden "Bu kadar erken durarak beni aslanların önüne attınız." demişti.

Yarışın ilerleyen bölümlerinde sürekli olarak Aston Martin'in düzlük hızındaki eksiklikten yakınan Alonso, önündeki Alpine otomobile yaklaşamadığını fark etti.

Alonso araç içinde sivri açıklamalar yapmasıyla ünlüdür ve yorumları Aston Martin'in rekabetçi mücadelelerinin arka planında bazı merak uyandırdı.

Ancak takım patronu Mike Krack, Alonso'nun yorumlarında sıra dışı bir şey olmadığını ve ekibinin bunları eleştiriden çok motivasyon olarak gördüğünü belirtti.

Krack, "Bence 20 sürücüyü dinleyebilirsiniz ve herkes gerçekten çok sıkı. Herkes tutkulu. Eğer bir sürücü böyle bir şey yapmıyorsa, o sürücü nasıl bir sürücüdür?"

"Bu yüzden bence sorun yok. Bizim için bunu bir motivasyon olarak kabul ediyoruz. Ayrıca her zaman olaylara farklı bir bakış açısı getiriyor. Yani, kesinlikle sorun yok." dedi.

Krack, Alonso'nun sürekli atıfta bulunduğu düzlük hızının eksikliğinin, takımın lastik bozulmasını daha iyi yönetmesine yardımcı olmak için tercih ettiği yüksek yere basma kuvveti seviyesinin bir sonucu olduğunu açıkladı.

Krack, "Ne kadar çok yere basma gücü eklerseniz, o kadar iyi aşınma seviyesine sahip olursunuz ve bunun tersi de geçerlidir."

"Yani, bu bir mesele; bir seçim yapmak zorundasınız. Günün sonunda, aslında hafta sonu boyunca biraz daha düşük veya daha yüksek ile gitmeyi denedik. Ve sonunda bu şekilde yarışmaya karar verdik."

"Bence araç yarışta performans açısından beklediğimizden biraz daha iyiydi, bozulma açısından daha iyi durumdaydı. Bu yüzden doğru seçim olduğunu düşünüyorum." dedi.

Krack, Aston Martin'in şu anki rekabetçi eksikliğinin, rakiplerinin sahip olduğu güncellemelerle ilerleme kaydetmemesinin bir sonucu olduğuna inanıyor.

Krack, "Bu bir gelişim meselesi. Bazı rakiplerin gerçekten büyük ilerleme kaydettiğini, bazılarının ise daha az ilerleme kaydettiğini görüyorsunuz ve bu oldukça basit görünüyor. Biz yeterince şey yapamadık." dedi.

Aston Martin'in Red Bull'un gerisinde mi kaldığı yoksa diğerlerinin sıralamada onun önüne mi geçtiği sorusuna Krack şu yanıtı verdi: "Bence bu, aradaki boşluğun çok daha fazla büyümesinden ziyade, muhtemelen başkalarının bu boşluğu doldurmuş olmasından kaynaklanıyor."

"Elbette geliştirmelerimizden daha fazla performans elde etmek isterdik, ancak hâlâ biraz daha var, bu yüzden aradaki farkı biraz olsun kapatabileceğimize eminim."

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