Komatsu:"Bir takım sürücü pazarının hızlanması için baskı yapıyor"

Sürücü pazarı henüz yeni sezon başlamadan hareketlendi ve 2025 için Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye gideceği duyuruldu.

Geçen hafta da Fernando Alonso'nun Aston Martin'e katılacağı resmi olarak açıklandı.

Şimdi sırada Carlos Sainz, Sergio Perez ve diğer isimlerin geleceğinin netleşmesi var.

İddiaya göre Audi/Sauber, 2025 ve sonrası için sürücü kadrosunu bir an önce belirlemek istiyor. Bu kapsamda da Carlos Sainz'a baskı yapıyorlar.

Haas patronu Ayao Komatsu da isim vermese de böyle bir baskı olduğunu vurguladı.

Komatsu bugün şöyle dedi: "Sürücü pazarını hareketlendirmek için bastıran bir takım var."

"Bir şey söylemek zor! Önümüzdeki iki ay içinde, yani Mayıs sonuna kadar çoğu sürücünün yerinin belli olacağını düşünüyorum."

"Benim beklentim bu yönde."

Buna kendi sürücülerinin de dahil olup olmadığı sorusuna Komatsu, "Bu bir pazar. Yani bu süre zarfında hiçbir şey yapmazsanız herkes gider."

"Şu anda herkes baya aktif. Bazı sürücüler bu hafta ya da gelecek hafta bile açıklanabilir. Bazıları Avrupa yarışlarında olabilir..."

"Ben proaktif biriyim. Bu gibi durumlarda üretken olmak zorundasınız. Eğer üretken değilseniz, kaybedersiniz."

"Piyasa durumunun farkında olmalısınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Ben de alabildiğim tüm yardımlarla elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, with his engineer Gary Gannon and Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images