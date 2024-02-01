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Komatsu: "Zorlanmamızın sebebi Ferrari müşterisi olmamız değil"

Haas'ın yeni takım patronu Ayao Komatsu, takımının son yıllarda Formula 1'de düşük performans göstermesinin nedeninin Ferrari ile olan müşteri ilişkisinin doğası olmadığını söylüyor.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
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Kevin Magnussen, Haas VF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Komatsu, takım sahibi Gene Haas'ın takımın markalar şampiyonasının dibinden kurtulmak için bir yön değişikliğine gitme zamanının geldiğini düşünmesinin ardından bu yılın başında görevi Guenther Steiner'den devraldı.

Haas ve Steiner arasındaki en önemli anlaşmazlık noktalarından birinin, ekibin ilerlemek için ne kadar yatırıma ihtiyaç duyduğu konusunda olduğu anlaşılıyor.

Steiner, rakiplerle mücadele edebilmek için ekstra paraya ihtiyaç olduğunu düşünürken, Haas başarıya giden daha iyi bir yolun zaten sahip olduklarından daha fazlasını yapmaktan geçtiğine inanıyordu.

Komatsu şu anda Haas operasyonunun iyileştirilmesine yardımcı olmak için ne gibi değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu belirlemek üzere operasyonun tamamını gözden geçiriyor.

Komatsu, Ferrari ile olan müşteri ilişkisinin doğası gereği F1'de benzersiz olsa da, olabildiğince çok araç bileşeni alsa da, bunun istediği her şeyi elde edememesinin bir gerekçesi olduğunu düşünmüyor.

Komatsu, "Benim için mesele Ferrari ile çalışmak değil. Öncelikle kendi içimize bakmamız ve belirli operasyonları ne kadar etkili yaptığımız." 

Ayao Komatsu, Chief Engineer, Haas F1 Team, in the Team Principals Press Conference

Photo by: Motorsport Images

Ayao Komatsu, Haas F1 Team, in the Team Principals' Press Conference

"Ferrari ile olan ilişkimizin şu anda bizi kısıtlayan asıl neden olduğunu düşünmüyorum. Tamam, belli bir aşamaya geldiğimizde, elbette bizi neyin engellediğine bakacağız. Belki o zaman bu ilişki de işin içine girer. Ama şu anda benim için ana odak noktası bu değil."

"Ferrari ile ilişkilerimiz çok iyi. Güç ünitemizi onlar bize tedarik ediyor Onlardan aldığımız güç ünitesi çok rekabetçi." dedi.

Komatsu, Haas için kısa, orta ve uzun vadede gerçekçi hedeflerin neler olduğunu hızlı bir şekilde anlamanın kendisi için önemli olduğunu, çünkü her üç zaman çizelgesinin de dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Komatsu, "Kısa vadeli vizyonunuz, orta vadeli vizyonunuz ve uzun vadeli vizyonunuz var. Bunların hepsine sahip olmanız gerekiyor. Ancak aynı zamanda kısa vadede daha iyi yapabileceğimiz pek çok şey var."

"Bunu yaptıktan sonra ne kadar ileri gidebileceğimizi görmek isterim. O zaman paralel bir tartışma olacaktır: Tamam, bir sonraki aşamaya geçmek için hangi alanları geliştirmemiz gerekiyor?"

"Yatırım vs. mi? Ancak o aşamaya gelmeden önce yapmamız gereken pek çok şey var. Şu anda elimizdekilerin henüz tepe noktasını görmedim. Bir aşamada bu bizi endişelendirmeye başlayacaktır. Ama şu anda değil." dedi.

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