Komatsu-Williams'ın işbirliği yıllar sonra tekrar canlandı
Williams yeni aracı olan FW46'yı tanıttığında araçtaki yeni sponsorlar dikkat çekerken bunların en önemlisi ise Komatsu.
Williams yeni aracı olan FW46'yı tanıttığında araçtaki yeni sponsorlar dikkat çekti. Bu sponsorların en dikkat çekici olanı ise aracın sidepod bölümünde yer alan 'Komatsu'.
Williams ve Komatsu arasındaki ortaklık, Williams'ın en başarılı dönemleri olan 1980'li ve 1990'lı yıllara kadar uzanıyor.
Komatsu bu dönemde Williams'a, FW18 ve FW19 için şanzıman parçaları ve teknoloji desteği sağladı. Komatsu ve Williams ortaklığı, yıllar sonra 2024'te uzun süreli olarak tekrar ortaya çıktı.
Komatsu logosu, aracın sidepod bölümünde yer alırken pilotlar Alex Albon ve Logan Sargeant'ın tulumlarında da yer alacak.
Komatsu CEO'su ve Başkanı Hiroyuki Ogawa: "Komatsu ve Williams Racing, inovasyon ve çalışanlarımızın gelişimi konusunda ortak değerlere sahiptir ve ortaklığımız sayesinde hem pistte hem de pist dışında Birlikte Değer Yaratmayı dört gözle bekliyoruz."
"Williams Racing ile ortaklığımız, Komatsu'nun insanların, işletmelerin ve gezegenimizin birlikte gelişebileceği sürdürülebilir bir geleceği güçlendirmek için üretim ve teknoloji yenilikleri yoluyla değer yaratma misyonuyla uyumludur." dedi.
Komatsu, Takım Patronu James Vowles'ın takımı yeniden canlandırma ve gridin en sıralarına döndürme çalışmalarının son hamlesi oldu.
Williams 2024'e doğru ivme kazanmaya devam ederken, ekip geçtiğimiz günlerde veri platformu sağlayıcısı VAST Data'yı da resmi ortak olarak kabul etti.
F1 araçlarının ürettiği zengin veriyi anlamak pistteki başarı için kritik önem taşımaktadır. VAST Data'nın büyük veri kümelerini yönetme ve işleme konusundaki uzmanlığı ekibin performansını optimize etmeye yardımcı olabilir.
Bu yeni ortaklar, Myprotein ve Ingenuity markaları aracılığıyla THG ve PUMA da dahil olmak üzere 2023'ün ikinci yarısında duyurulan bir dizi önemli eklemeyi takip ediyor. Ocak ayında ayrıca, 2026 ve sonrasında takıma motor tedarik etmeye devam edecek olan Mercedes-Benz ile genişletilmiş bir güç ünitesi ilişkisinin duyurusu yapılmıştı.
Alex Albon, Williams Racing
Fotoğraf: Williams
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