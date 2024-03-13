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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Komatsu: "Suudi Arabistan GP'de Hulkenberg'in puanı Haas için 'altın tozu' gibiydi"

Haas takım patronu Ayao Komatsu, Nico Hulkenberg'in Formula 1'in Suudi Arabistan Grand Prix'sinde aldığı puanın Haas için 'altın tozu' niteliğinde olduğunu söyledi.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Güncel:
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, talks to the media

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, talks to the media

Zak Mauger / Motorsport Images

Hulkenberg, takım arkadaşına pit aralığı açmak için rakiplerini geride tutan Kevin Magnussen sayesinde geç bir pit stop yaptı.
Alex Albon'la çarpıştığı için 10 saniye ceza alan Magnussen'in daha sonra RB'den Yuki Tsunoda'yı pist dışından geçerek 10 saniye daha ceza alması tartışmalara neden oldu.
Yarışın sonunda Hulkenberg 10. olarak takıma 1 puan kazandırmayı başardı ve Haas'ı Takımlar Şampiyonası'nda 6. sıraya yerleştirdi.
Komatsu, "Bu inanılmaz derecede önemliydi, tıpkı altın tozu gibi bir şeydi."
"Tek 1 puan için diğer pek çok kişiyle yarışıyoruz, dolayısıyla her şey mükemmel olmalı."
Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Oliver Bearman, Ferrari SF-24

Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Oliver Bearman, Ferrari SF-24

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

"Ekip adına çok mutluyum, herkes üzerine düşeni yaptı. Yarış ekibimiz mükemmele yakındı." dedi.
Autosport tarafından, lansmanda takımın beklentileri konusunda karamsar bir tablo çizdikten sonra ikinci yarışta puan almasına şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda Komatsu şu yanıtı verdi: "Bu bir sürprizdi çünkü biz en küçük takımız."
"Bu yüzden kış boyunca bulduğumuz tüm kazanımları, diğer herkesin çoktan elde ettiğini varsayıyoruz."
"Sezon öncesi bu noktada, yarış ve lastik yönetimi sorunlarımızın hiçbirini ele almamıştık."
"Elbette araç geçen yıla göre daha iyiyiz, ancak Bahreyn'e ve bunun gibi çok daha yüksek hızlara sahip pistlere bağlı olarak tur zamanı deltasının değiştiğini görebilirsiniz."
"Burada sıralamalarda en iyi derecemizin 12. sıra olacağını biliyorduk, oysa Bahreyn'de Q3'teydik. Yarışta da güçlü bir aracımız vardı."
Kevin Magnussen, Haas VF-24, leads Daniel Ricciardo, VCARB 01, Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Esteban Ocon, Alpine A524, and the remainder of the field at the start

Kevin Magnussen, Haas VF-24, Daniel Ricciardo, VCARB 01, Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Esteban Ocon, Alpine A524 ve startta pistin geri kalanı

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

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Filip Cleeren
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Filip Cleeren
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