Komatsu: "Suudi Arabistan GP'de Hulkenberg'in puanı Haas için 'altın tozu' gibiydi"

Hulkenberg, takım arkadaşına pit aralığı açmak için rakiplerini geride tutan Kevin Magnussen sayesinde geç bir pit stop yaptı.

Alex Albon'la çarpıştığı için 10 saniye ceza alan Magnussen'in daha sonra RB'den Yuki Tsunoda'yı pist dışından geçerek 10 saniye daha ceza alması tartışmalara neden oldu.

Yarışın sonunda Hulkenberg 10. olarak takıma 1 puan kazandırmayı başardı ve Haas'ı Takımlar Şampiyonası'nda 6. sıraya yerleştirdi.

Komatsu, "Bu inanılmaz derecede önemliydi, tıpkı altın tozu gibi bir şeydi."

"Tek 1 puan için diğer pek çok kişiyle yarışıyoruz, dolayısıyla her şey mükemmel olmalı."

Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Oliver Bearman, Ferrari SF-24 Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

"Ekip adına çok mutluyum, herkes üzerine düşeni yaptı. Yarış ekibimiz mükemmele yakındı." dedi.

Autosport tarafından, lansmanda takımın beklentileri konusunda karamsar bir tablo çizdikten sonra ikinci yarışta puan almasına şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda Komatsu şu yanıtı verdi: "Bu bir sürprizdi çünkü biz en küçük takımız."

"Bu yüzden kış boyunca bulduğumuz tüm kazanımları, diğer herkesin çoktan elde ettiğini varsayıyoruz."

"Sezon öncesi bu noktada, yarış ve lastik yönetimi sorunlarımızın hiçbirini ele almamıştık."

"Elbette araç geçen yıla göre daha iyiyiz, ancak Bahreyn'e ve bunun gibi çok daha yüksek hızlara sahip pistlere bağlı olarak tur zamanı deltasının değiştiğini görebilirsiniz."

"Burada sıralamalarda en iyi derecemizin 12. sıra olacağını biliyorduk, oysa Bahreyn'de Q3'teydik. Yarışta da güçlü bir aracımız vardı."