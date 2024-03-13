Komatsu: "Suudi Arabistan GP'de Hulkenberg'in puanı Haas için 'altın tozu' gibiydi"
Haas takım patronu Ayao Komatsu, Nico Hulkenberg'in Formula 1'in Suudi Arabistan Grand Prix'sinde aldığı puanın Haas için 'altın tozu' niteliğinde olduğunu söyledi.
Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, talks to the media
Zak Mauger / Motorsport Images
Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Oliver Bearman, Ferrari SF-24
Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images
Kevin Magnussen, Haas VF-24, Daniel Ricciardo, VCARB 01, Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Esteban Ocon, Alpine A524 ve startta pistin geri kalanı
Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images
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