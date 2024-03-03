Komatsu: "İlk yarıştan puan mücadelesi vereceğimizi düşünmemiştim"

Geçtiğimiz yıl zaman zaman Hulkenberg ile sıralama turlarının son bölümüne kalan Haas, yarışlarda yaşadığı lastik sorunları sebebiyle gösterdikleri sıralama performanslarını hafta sonunda iyi bir şekilde sonlandıramıyorlardı.

Takım sahibi Gene Haas, sezon başında takımın ilk günden itibaren başında olan Guenther Steiner'in yerine Japon mühendis Ayao Komatsu'yu getirdi.

Testler esnasında takımdaki havadan memnun olan pilotlar yeni takım patronuna da övmeyi unutmamışlardı.

Haas, Bahreyn'deki ilk yarış hafta sonuna sıralama turlarında iyi başladı ve bir aracını üçüncü bölüme sokmayı başardı. Nico Hulkenberg'in yarışı ilk virajda kötü bir darbe alsa da gösterdikleri performanstan ve rakipleriyle girdikleri mücadeleden takım patronu Komatsu oldukça memnundu.

Komatsu, "Bu yıl aracı çalıştırmadan önce biri bana birinci yarışta puan için mücadele edeceğimizi söylese, bunu beklemediğim cevabını verirdim."

"VF24'ü tasarlamaya başladığımızdan bu yana ne kadar kazanç sağladığımızı biliyorum."

"Austin güncellemesini yaptıktan sonra iki ay durduk ve bir şey yapmadık. Zaman kaybettik diğerleri de araçlarını geliştiriyorlardı. Bizim geride olduğumuzu düşündüm. Yeni araçlar üzerinde ne kadar kazanç sağladıklarını en az bizim kadar olduğunu varsaymalıyım."

"Çünkü biz en küçük ekibiz. Ben de öyle yaptım. Sonra testlerde biraz farklı bir şey gördüm ama buna güvenmek istemedim."

"2. antrenman seansında daha fazlasını gördük. Ama yine de her şey bugün içindi. Dün bile hedefimiz her iki aracı da sıralama bölümünde ikinci bölüme sokmaktı ve bunu başardık. Nico ikinci bölümde gerçekten iyi olduğu şeyi yaptı. İnanılmaz bir turdu."

"Üçüncü bölümde yine yeni lastik kullanmadık çünkü bugün için yeni lastiklere ihtiyacımız vardı."

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Ne yazık ki başlangıç harika değildi ve birinci virajda yarış bizim için bitti. Ancak Kevin'in yarışından da görebileceğiniz gibi, bu yıl artık orta sıralarda yarışabiliriz."

"Ancak hâlâ puan alabilmemiz için her şeyin mükemmel olması gerekiyor - ki bugün bunu tam olarak yapamadık. Ama evet her şey şimdilik çok olumlu." dedi.

İlk yarış hafta sonunun önceki seanslarında arka sıra rakipleriyle mücadele edip edemeyeceklerini şu an için bilemediğini söyleyen Komatsu'ya beklediklerinde daha fazla araçla mücadele ettiklerini görünce bunu ne kadar beklediği soruldu.

Komatsu, "Bahreyn testinden önce bunu beklemiyordum diyebilirim."

"Dürüst olmak gerekirse, dediğim gibi, bu adamların hiçbiri aptal değil, değil mi? Hepsi bizden daha büyük."

"Araç geliştirmeye geç başladık. Bunu biliyorum. İki ay beklediğimizi biliyorum. Birini yenmemizi nasıl bekleyebilirim ki?"

"Testleri tamamladıktan sonra, Alpine ve Sauber'den daha hızlı olmamız gerektiğini görebiliyoruz. Williams'ın bazı yüksek yakıt yükündeki sürüşlerde iyi görünüyordu. Ama düşük yakıtta önde olmalıyız."

"Sonra VCARB'dan AlphaTauri, bence sıralamada önde olabiliriz, yarışta da çok benzeriz ve sonra Ricciardo bazı yarış simülasyonlarında çok güçlüydü. Yani evet, testlerde gördüğümüz kadarıyla büyük resim bu şekildeydi." dedi.

Geçen sene Haas'n gösterdiği performanstan sonra ilk yarışta yaptıkları sıçrama hakkında da konuşan Komatsu, "Oldukça büyük adım sanırım. Ama dediğim gibi, temel olarak... Stroll'ü bugün kim yenseydi puan alacaktı."

"Bunun için yaklaşık yedi sürücü mücadele etti. Yani hata payı yok derken bunu kastediyorum."

"Bugün maalesef Kevin tarafında strateji konusunda bir hata yaptık. Evet, bu hayatımızı olması gerekenden çok daha zorlaştırdı. Ama yine de pek çok olumlu yanımız var."

"Ama yine de orta sıraların önünde puan almak için mücadele edeceksek hata payımız olmadığını kanıtladı. Güzel. Sadece oyunumuzu yükseltmeliyiz." dedi.