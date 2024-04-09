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Formula 1 Japonya GP

Komatsu: "Sekizincilik Haas için zaten 'büyük' bir hedef"

Haas patronu Ayao Komatsu, sekizinciliğin bile çok büyük bir hedef olduğuna inandığı için sezona dair büyük beklentiler içerisine girmiyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Nico Hulkenberg, Haas VF-24

Zak Mauger / Motorsport Images

Haas bu yıla beklentilerin üstünde başladı ve geride kalan dört yarışta birden fazla kez puan almayı başardı.

RB dışında arka grupta puan alan tek takım olan Haas, şampiyonayı yedinci sırada götürüyor.

Bu yıl kaydettikleri ilerlemeyle ilgili konuşa Komatsu, şöyle dedi: "Geçen yıl bizim için gerçekten zor geçti, araç rekabetçi değildi, ne yaparsak yapalım Pazar günü mücadeleye katılamayacağımızı biliyorduk. Şimdi her şey biraz daha kolay."

"Takım birlikte hareket ediyor, net hedeflerimiz ve belli bir stratejimiz var. Ayarlara bakıyoruz, gelişmeye çalışıyoruz. Kötü bir sıralama turlarından sonra bile puan için mücadele edebileceğimizi biliyoruz. Atmosfer çok olumlu."

Komatsu, önceki yorumlarında Haas'ın bu yıl sekizincilik için yarışabileceğini söylemişti.

Bu konuda değişen bir şey olup olmadığı sorusuna Komatsu, "Sekizincilik zaten oldukça yüksek bir hedef."

"Evet, şu anda yedinci sıradayız ve Melbourne'de iki sürücümüz de puan aldı. Fakat yarış tempomuza bakarsanız sekizinci veya dokuzuncu sıradayız."

"Şu anda devam eden bir gelişim yarışı var ve bu mücadeledeki en küçük takım biziz."

"Dolayısıyla sezon sonunda sekizincilik harika bir sonuç olacak. Soğukkanlılığımızı korumak ve gerçekçi olmak gerekiyor." cevabını verdi.

Takımın güncelleme planı sorulduğunda Komatsu, "Büyük ölçekli güncellemeler olmayacak. Fakat kademeli şekilde küçük güncellemeler hazırlıyoruz. Bazıları çok yakında test edilecek." cevabını verdi.

Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team and Kevin Magnussen, Haas F1 Team, on the grid

Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team and Kevin Magnussen, Haas F1 Team, on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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