Komatsu: "Pilotlarımızın geri bildirimleri mühendislerin işini kolaylaştırıyor"

Takımın Formula 1'e katıldığı ilk günde itibaren takım patronluğu yapan Guenther Steiner, Haas 2024 aracını tanıtamadan kısa bir süre önce görevinden alındı.

Steiner'in yerine mühendislik direktörü Ayao Komatsu getirilmişti.

Takım patronu Komatsu, takım başında geçireceği ilk yıl için heyecanlı görünürken takımın kısa ve uzun vadeli hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"Kısa vadeli hedefimiz gerçekten de kademeli geliştirmeler yapmak."

"Daha önce de söylediğim gibi, iyi bir takıma sahibiz ve iyi insanlarla çalışıyoruz. Ancak geliştirmeleri yapmak için gerçekten takımın bir bütün olmasına odaklanmalıyız."

"Uzun vadede bunun bir sonucunu elbette alıyorsunuz. Örneğin ilk 'orta vadeli' hedefimiz çalışan bir araca geçmek. Bunu daha önce de yaptık. Dolayısıyla bunu yapabileceğimize inanıyorum."

Sezon öncesi testlerine kısa bir süre kala Komatsu, eski ve yeni araç hakkında değerlendirmelerde bulunurken odaklandıkları ana konunun lastik yönetimi olduğunu söyledi.

Komatsu, "Aslında teknik özellikler arasındaki farkları karşılaştırmak değil ama geçen yılki sorunumuza bakarsanız, pazar günü yarış boyunca lastikleri yönetemediğimiz açıktı."

Nico Hulkenberg Haas ve Silverstone'da

"Bu yüzden odaklandığımız şey bu. Bahreyn test programımız tamamen mühendislerimizin araca ve lastiklere neler olduğunu anlayabilmeleri için ilgili verileri üretmeye odaklanmış durumda."

"Daha sonra, eğer elimizde iyi kalitede veri varsa, bunu nasıl geliştirebileceğimize karar verebiliriz. O zaman farklı bir yöne doğru karar veririz." dedi.

Komatsu ayrıca, iki pilotunun da iyi geri bildirimlerinin ve tecrübeleri sayesinde mühendislerin işinin kolaylaştığına söyledi.

Komatsu, "Çalışma ilişkileri çok iyi. Aradıkları araç açısından tamamen aynı değil ama temel esaslar aynı. Bu yüzden takımın iki farklı tercihe yanıt vermesi gerekmiyor ki bu bizim için harika."

"Geri bildirimleri, otomobilin sorunlarını bize anlatma biçimleri açısından çok isabetli oldu. Mühendislerin çok iyi anlayabileceği bir şekilde açıklıyorlar. Böylece ekibi gerçekten ileriye taşıyorlar."

"Ayrıca, her ikisi de çok olgun. Bu nedenle cuma programı, lastik seçimi vb. açısından her ikisi de büyük resmi ve hangi kurallarla oynadıklarını anlıyorlar. Bu da mühendislik ekibinin üzerindeki baskının çoğunu alıyor." dedi.

Komatsu, yedek sürücüleri Pietro Fittipaldi ve Oliver Bearman'dan memnun olduklarını dile getirdi.

Komatsu, "Pietro uzun süredir takımla birlikte ve her zaman hazırlıklı, çok profesyonel."

Haas VF-24 livery Fotoğraf: Haas F1 Team

"Sürmediği zamanlarda bile elinden gelen her şeye dikkat ediyor. Bu yüzden onu araca oturttuğumuzda, Romain'in kazasından sonra olduğu gibi, hazır oluyor."

"Ollie 1. antrenman seanslarında ve Abu Dabi testlerinde harika bir iş çıkardı. Dolayısıyla takımın temel bir parçası olacak. Her ikisiyle de çalışmayı dört gözle bekliyorum."

Bu sezon ilk kez takım patronu olarak Japonya'ya gidecek olan Komatsu, tutkulu Japon taraftarları görmek için sabırsızlandığını söyledi.

"Japon taraftarlar her zaman harika olmuştur. Formula 1'i destekleme konusunda uzun bir geçmişimiz var.

"Sizinde gördüğünüz gibi Suzuka'ya gittiğimizde çok fazla tutkulu taraftar var. Gitmek için sabırsızlanıyorum." dedi.