Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 İtalya GP

Komatsu, Ocon'un 'iyi bir takım oyuncusu olmadığı' söylentilerini umursamıyor

Haas F1 takım patronu Ayao Komatsu, Esteban Ocon'un iyi bir 'takım oyuncusu' olmadığı yönündeki söylentilerin kendisini rahatsız etmediğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ocon, 2025 sezonunda Oliver Bearman ile birlikte Haas'a katılacak.

Fransız pilot, F1'de geçirdiği süre boyunca takım arkadaşlarıyla yaşadığı pist üstü mücadelelerin ardından olumsuz yönde bir ün kazandı.

Sergio PerezFernando Alonso ve Pierre Gasly yıllar boyunca Ocon ile bazı çatışmalar yaşadı.

Tüm bu olaylar Ocon'un suçu olmasa da, Mercedes'in eski genç pilotunun 'takım ortamına' uygunluğuyla ilgili genel bir algı mevcut.

Geçtiğimiz ay Hollanda Grand Prix'sinde Crash.net'e özel olarak konuşan Komatsu, Ocon ile bu konuda açık bir şekilde konuştuklarını açıkladı. 

Komatsu, "Bu bizim için bir tartışma konusuydu. Esteban'ın tüm bu konularda ne düşündüğünü anlamak için onunla dürüst bir şekilde konuşmam gerekiyordu."

"Dürüst olmak gerekirse aslında inandığım şey; karşılıklı saygı ve şeffaflıkla iyi bir ilişkimiz olduğu sürece her şeyin iyi olacağıdır. Eğer takım ve sürücü arasında temel bir güven varsa, ortada bir sorun olmaz." dedi.

Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team, F1 Garage appearance

Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team, F1 Garage appearance

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Önceki takımlarından farklı olarak Ocon, Haas'taki en kıdemli pilot ve fiili takım lideri olacak.

Komatsu, 'şeffaflık ve güven' olduğu sürece Ocon ve Bearman arasında herhangi bir sorun yaşanmayacağı konusunda kararlı.

Komatsu, "Bir sorun olacağına gerçekten inanmıyorum."

"O çok güçlü bir pilot, çok kararlı. Sezon başlamadan önce takım kurallarını net bir şekilde belirlediğimiz sürece bir sorun olmayacaktır."

"Bir takım emri vermemiz, pozisyonu olduğu gibi tutmamız ya da sürücüleri mücadele konusunda durdurmamız gerekebilir. Sürücüler bunu kabul etseler de etmeseler de yapmak zorundalar. Bahsi geçen konu sonrasında elbette tartışılabilir."

"Şeffaflık ve güven olduğu sürece herhangi bir sorun olacağına gerçekten inanmıyorum. Söylentiler beni rahatsız etmiyor." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Webber: "Piastri'nin Monza'da Norris'e yaptığı geçiş hamlesi, onun başarısını kanıtlıyor"
Sonraki haber Perez: "Verstappen aniden benimle aynı sorunları yaşamaya başladı"

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Marko, Verstappen'in Red Bull'daki geleceği hakkında konuşmayı reddetti

Marko, Verstappen'in Red Bull'daki geleceği hakkında konuşmayı reddetti

Formula 1
Marko, Verstappen'in Red Bull'daki geleceği hakkında konuşmayı reddetti
Norris: "Antonelli, F1'deki en iyi pilotlardan biri olan Russell'dan çok şey öğrenebilir"

Norris: "Antonelli, F1'deki en iyi pilotlardan biri olan Russell'dan çok şey öğrenebilir"

Formula 1
Norris: "Antonelli, F1'deki en iyi pilotlardan biri olan Russell'dan çok şey öğrenebilir"
Perez: "Red Bull'dan ayrılmam hiçbir zaman söz konusu değildi"

Perez: "Red Bull'dan ayrılmam hiçbir zaman söz konusu değildi"

Formula 1
Perez: "Red Bull'dan ayrılmam hiçbir zaman söz konusu değildi"

Son Haberler

Ali Türkkan ve Burak Erdener JWRC’de dünya üçüncüsü oldu

Ali Türkkan ve Burak Erdener JWRC’de dünya üçüncüsü oldu

TrS TÜRK SPORCULAR
Ali Türkkan ve Burak Erdener JWRC’de dünya üçüncüsü oldu
Jordan: Perez'i kovmamaları Red Bull'a pahalıya mâl olacak"

Jordan: Perez'i kovmamaları Red Bull'a pahalıya mâl olacak"

F1 Formula 1
Jordan: Perez'i kovmamaları Red Bull'a pahalıya mâl olacak"
Marko, Verstappen'in Red Bull'daki geleceği hakkında konuşmayı reddetti

Marko, Verstappen'in Red Bull'daki geleceği hakkında konuşmayı reddetti

F1 Formula 1
Marko, Verstappen'in Red Bull'daki geleceği hakkında konuşmayı reddetti
Norris: "Antonelli, F1'deki en iyi pilotlardan biri olan Russell'dan çok şey öğrenebilir"

Norris: "Antonelli, F1'deki en iyi pilotlardan biri olan Russell'dan çok şey öğrenebilir"

F1 Formula 1
Norris: "Antonelli, F1'deki en iyi pilotlardan biri olan Russell'dan çok şey öğrenebilir"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye