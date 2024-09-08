Komatsu, Ocon'un 'iyi bir takım oyuncusu olmadığı' söylentilerini umursamıyor

Ocon, 2025 sezonunda Oliver Bearman ile birlikte Haas'a katılacak.

Fransız pilot, F1'de geçirdiği süre boyunca takım arkadaşlarıyla yaşadığı pist üstü mücadelelerin ardından olumsuz yönde bir ün kazandı.

Sergio Perez, Fernando Alonso ve Pierre Gasly yıllar boyunca Ocon ile bazı çatışmalar yaşadı.

Tüm bu olaylar Ocon'un suçu olmasa da, Mercedes'in eski genç pilotunun 'takım ortamına' uygunluğuyla ilgili genel bir algı mevcut.

Geçtiğimiz ay Hollanda Grand Prix'sinde Crash.net'e özel olarak konuşan Komatsu, Ocon ile bu konuda açık bir şekilde konuştuklarını açıkladı.

Komatsu, "Bu bizim için bir tartışma konusuydu. Esteban'ın tüm bu konularda ne düşündüğünü anlamak için onunla dürüst bir şekilde konuşmam gerekiyordu."

"Dürüst olmak gerekirse aslında inandığım şey; karşılıklı saygı ve şeffaflıkla iyi bir ilişkimiz olduğu sürece her şeyin iyi olacağıdır. Eğer takım ve sürücü arasında temel bir güven varsa, ortada bir sorun olmaz." dedi.

Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team, F1 Garage appearance Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Önceki takımlarından farklı olarak Ocon, Haas'taki en kıdemli pilot ve fiili takım lideri olacak.

Komatsu, 'şeffaflık ve güven' olduğu sürece Ocon ve Bearman arasında herhangi bir sorun yaşanmayacağı konusunda kararlı.

Komatsu, "Bir sorun olacağına gerçekten inanmıyorum."

"O çok güçlü bir pilot, çok kararlı. Sezon başlamadan önce takım kurallarını net bir şekilde belirlediğimiz sürece bir sorun olmayacaktır."

"Bir takım emri vermemiz, pozisyonu olduğu gibi tutmamız ya da sürücüleri mücadele konusunda durdurmamız gerekebilir. Sürücüler bunu kabul etseler de etmeseler de yapmak zorundalar. Bahsi geçen konu sonrasında elbette tartışılabilir."

"Şeffaflık ve güven olduğu sürece herhangi bir sorun olacağına gerçekten inanmıyorum. Söylentiler beni rahatsız etmiyor." dedi.