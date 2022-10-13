Komatsu: "Mick kendisini çok geliştirdi"

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Mick Schumacher, 2021 yılında Haas ile Formula 1'e katılmış ve ilk yılında Nikita Mazepin'i açık şekilde geride bırakmıştı.

Bu yıl araçlar değişti ve Mick'in yanına Kevin Magnussen geldi. Alman pilot, yeni araçlara adapte olmakta zorlandığı gibi Magnussen'in hızına da ayak uyduramadı.

Fakat sezon ilerledikçe durumu tersine çevirdi ve artık takım arkadaşıyla benzer performans gösteriyor hatta zaman zaman öne bile geçiyor.

Gelecek yıl için koltuğu bulunmayan Mick'in bu performansı ve kaydettiği gelişim Haas'ın gözünden kaçmadı.

Haas'ın mühendis şefi Ayo Komatsu, Alman pilotun geride kalan 1.5 yılda kendisini pek çok açıdan geliştirdiğini belirtti.

Komatsu, "Mick Silverstone'da ilk puanlarını aldığında sanki omuzlarından bir taş kalkmış gibiydi."

"Avusturya'daki bir sonraki yarışta kendine o kadar güveniyordu ki yarışı ilk onda bitirdi."

"Mick her gece mühendisleriyle oturup neyi yanlış yaptığını ve nerede gelişeceğini bulmaya çalışıyor."

"Her zaman çok çalışıyor. Formula 1'e gelişinden bu yana 1.5 yıl geçti ve bu çalışmanın karşılığını almaya başlıyor. Bu yıl kendisini çok geliştirdi." dedi.