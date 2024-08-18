Komatsu: "Mazepin ve Bearman'ı karşılaştırmak saçmalık"
Ayao Komatsu, Oliver Bearman ve Nikita Mazepin'in karşılaştırılmasının saçma olduğunu söyledi.
Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Haas, 2025 sezonu için çaylak Oliver Bearman'ı kadrosuna katmaya hazırlanırken, takım patronu Ayao Komatsu, Bearman ile eski pilotu Nikita Mazepin arasındaki karşılaştırmaları reddetti.
Komatsu, iki pilot arasındaki farkları vurgulayarak, Bearman'ın yeteneklerine olan güvenini belirtti ve onu Mazepin'den farklı olarak 'potansiyele sahip' bir pilot olarak tanımladı.
Auto Motor und Sport'a konuşan Haas takım patronu Ayao Komatsu, İngiliz pilotun Formula 1'de sergilediği performansın yeteneğini net bir şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.
Nikita Mazepin, Haas F1 Team, is interviewed
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
"Her durum farklıdır. Pilotlara performans sergileyebilecekleri bir ortam sunmalısınız."
"Nikita Mazepin ve bir Ollie Bearman’ı aynı kategoriye koyamazsınız. Bu saçmalık olur.
"Ollie’de açık bir potansiyel görüyorum."
Komatsu, Bearman'ın Formula 2 performansı hakkında şunları ekledi: "Bunun için bir açıklamam yok çünkü Formula 2 ve Prema takımının güçlü ve zayıf yönleri hakkında yeterince bilgiye sahip değilim."
"Benim için, bizim aracımızdaki verileri çok daha değerli ve onun hakkında ihtiyacımız olan tüm bilgilere sahibiz."
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