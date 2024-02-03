Komatsu: "Magnussen ve Hulkenberg'e karşı standart bir yaklaşımım yok"
Haas'ın yeni takım müdürü Ayao Komatsu, pilotlar Kevin Magnussen ve Nico Hulkenberg ile 'saçmalama yok' felsefesini benimseyeceklerine söz verdi.
Komatsu, takım sahibi Gene Haas'ın 10 yıldır takım patronu olan ve ABD merkezli ekibin kurulmasında etkili olan Guenther Steiner'i görevden almayı tercih ederek F1'de herkesi şaşkına çevirmesinin ardından ocak ayının başında göreve geldi.
47 yaşındaki Japon kısa süre içinde Steiner'den 'çok farklı bir insan' olduğunu ve farklı güçlü ve zayıf yönlere sahip olduğunu ilan etti.
Bununla birlikte, Komatsu ve Steiner'in aynı fikirde oldukları bir alan, sürücülerin kendilerinden beklenenler ve takımdaki gelecekleri söz konusu olduğunda tam olarak nerede durduklarını bilmelerini sağlamak.
Ancak Komatsu, yaklaşımının Steiner kadar zorlayıcı olmayacağında ısrar ediyor.
Magnussen ve Hulkenberg ile olan ilişkisi sorulduğunda Komatsu başlangıçta bunu 'iyi' olarak tanımladı.
Komatsu, "Kevin'i birkaç yıldır tanıyorum ve Nico ile geçen yıl birlikte çalışmaktan gerçekten keyif aldım. Onu daha önce tanımıyordum."
"Evet, her iki sürücüyle de iyi bir ilişkim var. İkisi de benim oldukça açık sözlü olduğumu biliyor. Ne düşünüyorsam onu söylerim, agresif bir şekilde değil ama saçmalamam. Sadece kaybedecek zamanımız yok. Değil mi?"
Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"O zaman benim nerede olduğumu biliyorlar, onlar da nerede olduklarını biliyorlar ve birlikte iyi çalışıyoruz. Güçlü ve zayıf yönlerimiz açısından birbirimizi oldukça iyi anlıyoruz."
"İyi, açık ve şeffaf bir diyaloğumuz var, bu yüzden bundan memnunum." dedi.
Mühendislik geçmişine ve Haas'ın son üç yılın ikisinde olduğu gibi takımının takımlar şampiyonasını yine sonuncu bitirmemesini sağlamak için bu alana odaklanmasına rağmen Komatsu, yeni rolünün bir kısmının sürücülerin işe alınması ve işten çıkarılması olacağını biliyor.
Komatsu şimdilik sadece "temel meselelerle uğraştığını" ve Magnussen ve Hulkenberg ile ilgili herhangi bir değerlendirmenin ve 2025'te takımda kalıp kalmayacaklarının bu yılın sonlarına kadar gerçekleşmeyeceğini belirtiyor.
Komatsu, "Geçen yıla bakarsanız, pilotlar bu yıl temel sorunların çözülmesini istiyor. Çünkü yeterince rekabetçi bir araç üretemedik, bu yüzden odaklandığım ana konu bu."
"Eminim sezonun yarısında ya da ilgili nokta ne olursa olsun, 2025 için sürücüleri tartışacağız, ancak yine de bu şu anda üzerinde çok fazla düşündüğüm bir şey değil. Gerçek bu." dedi.
Teknik analiz: 2024 Haas, içerisinde Ferrari parçaları olan Red Bull aracına benziyor
Teknik analiz: 2024 Haas, içerisinde Ferrari parçaları olan Red Bull aracına benziyor Teknik analiz: 2024 Haas, içerisinde Ferrari parçaları olan Red Bull aracına benziyor
Haas yeni renk düzenini 2 Şubat'ta tanıtacak
Haas yeni renk düzenini 2 Şubat'ta tanıtacak Haas yeni renk düzenini 2 Şubat'ta tanıtacak
Komatsu: "Aracın 2023'teki viraj sorunlarını büyük ölçüde geliştirdik"
Komatsu: "Aracın 2023'teki viraj sorunlarını büyük ölçüde geliştirdik" Komatsu: "Aracın 2023'teki viraj sorunlarını büyük ölçüde geliştirdik"
Komatsu: "Göreve başladığım ilk günden itibaren her şey yoğun geçti"
Komatsu: "Göreve başladığım ilk günden itibaren her şey yoğun geçti" Komatsu: "Göreve başladığım ilk günden itibaren her şey yoğun geçti"
Haas, neden 2024'e şimdiden geri adım atarak başlayacak?
Haas, neden 2024'e şimdiden geri adım atarak başlayacak? Haas, neden 2024'e şimdiden geri adım atarak başlayacak?
Resmi: Haas, 2024 VF-24'ün renk düzenini tanıttı
Resmi: Haas, 2024 VF-24'ün renk düzenini tanıttı Resmi: Haas, 2024 VF-24'ün renk düzenini tanıttı
Son Haberler
Ralf: "Mick, Hamilton'ın boşalan koltuğu için doğru isim olacaktır"
Ralf: "Mick, Hamilton'ın boşalan koltuğu için doğru isim olacaktır" Ralf: "Mick, Hamilton'ın boşalan koltuğu için doğru isim olacaktır"
Hill: "Seçmek zorunda olsaydım, ben de Ferrari'yi tercih ederdim"
Hill: "Seçmek zorunda olsaydım, ben de Ferrari'yi tercih ederdim" Hill: "Seçmek zorunda olsaydım, ben de Ferrari'yi tercih ederdim"
Brundle: "Russell artık 'takım içerisinde 1 numarayım' diyecek"
Brundle: "Russell artık 'takım içerisinde 1 numarayım' diyecek" Brundle: "Russell artık 'takım içerisinde 1 numarayım' diyecek"
Hamilton, Ferrari bombasını Mercedes'e nasıl bıraktı?
Hamilton, Ferrari bombasını Mercedes'e nasıl bıraktı? Hamilton, Ferrari bombasını Mercedes'e nasıl bıraktı?
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar