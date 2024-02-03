Komatsu: "Magnussen ve Hulkenberg'e karşı standart bir yaklaşımım yok"

Komatsu, takım sahibi Gene Haas'ın 10 yıldır takım patronu olan ve ABD merkezli ekibin kurulmasında etkili olan Guenther Steiner'i görevden almayı tercih ederek F1'de herkesi şaşkına çevirmesinin ardından ocak ayının başında göreve geldi.

47 yaşındaki Japon kısa süre içinde Steiner'den 'çok farklı bir insan' olduğunu ve farklı güçlü ve zayıf yönlere sahip olduğunu ilan etti.

Bununla birlikte, Komatsu ve Steiner'in aynı fikirde oldukları bir alan, sürücülerin kendilerinden beklenenler ve takımdaki gelecekleri söz konusu olduğunda tam olarak nerede durduklarını bilmelerini sağlamak.

Ancak Komatsu, yaklaşımının Steiner kadar zorlayıcı olmayacağında ısrar ediyor.

Magnussen ve Hulkenberg ile olan ilişkisi sorulduğunda Komatsu başlangıçta bunu 'iyi' olarak tanımladı.

Komatsu, "Kevin'i birkaç yıldır tanıyorum ve Nico ile geçen yıl birlikte çalışmaktan gerçekten keyif aldım. Onu daha önce tanımıyordum."

"Evet, her iki sürücüyle de iyi bir ilişkim var. İkisi de benim oldukça açık sözlü olduğumu biliyor. Ne düşünüyorsam onu söylerim, agresif bir şekilde değil ama saçmalamam. Sadece kaybedecek zamanımız yok. Değil mi?"

Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"O zaman benim nerede olduğumu biliyorlar, onlar da nerede olduklarını biliyorlar ve birlikte iyi çalışıyoruz. Güçlü ve zayıf yönlerimiz açısından birbirimizi oldukça iyi anlıyoruz."

"İyi, açık ve şeffaf bir diyaloğumuz var, bu yüzden bundan memnunum." dedi.

Mühendislik geçmişine ve Haas'ın son üç yılın ikisinde olduğu gibi takımının takımlar şampiyonasını yine sonuncu bitirmemesini sağlamak için bu alana odaklanmasına rağmen Komatsu, yeni rolünün bir kısmının sürücülerin işe alınması ve işten çıkarılması olacağını biliyor.

Komatsu şimdilik sadece "temel meselelerle uğraştığını" ve Magnussen ve Hulkenberg ile ilgili herhangi bir değerlendirmenin ve 2025'te takımda kalıp kalmayacaklarının bu yılın sonlarına kadar gerçekleşmeyeceğini belirtiyor.

Komatsu, "Geçen yıla bakarsanız, pilotlar bu yıl temel sorunların çözülmesini istiyor. Çünkü yeterince rekabetçi bir araç üretemedik, bu yüzden odaklandığım ana konu bu."

"Eminim sezonun yarısında ya da ilgili nokta ne olursa olsun, 2025 için sürücüleri tartışacağız, ancak yine de bu şu anda üzerinde çok fazla düşündüğüm bir şey değil. Gerçek bu." dedi.