Komatsu: "Haas, parası israf edilmediği taktirde yatırım yapmaya istekli"

Haas'ın toplamda sadece 52 puan toplayabildiği ve podyumsuz geçen dört sezonun ardından takım patronu Guenther Steiner ve teknik direktör Simone Resta geçtiğimiz kış takımdan ayrıldı. Steiner'in yerine eski pist üzeri mühendislik direktörü Komatsu, Resta'nın yerine ise takımın baş mühendisi Andrea de Zordo getirildi.

Bu kararlar, takımın kurucusu ve sahibi Gene Haas'ın son dönemdeki kötü sonuçlardan duyduğu hayal kırıklığı ve eski patron Steiner'in yatırım eksikliğinden yakındığı bir dönemde alındı.

Bu gelişmeler ekibin geleceği konusunda şüphe uyandırsa da Komatsu, Gene Haas'ın takıma bağlılığını yeniden hissettiğini ve ekibe yatırım yapmaya istekli olduğunu, yeni bir motorhome'un yakında takıma verileceği ve ekibin de yeni üyeler işe aldığını söyledi.

Komatsu, "Resmi olarak 10 Ocak'ta atandım. Gene'in ilk günden itibaren verdiği mesaj çok açıktı. Parası olduğunu ve yatırım yapmaya hazır olduğunu söyledi. Ama ona parayı sorumlu ve verimli bir şekilde kullanabileceğimizi göstermeliyiz."

"İsraf görmek istemiyor. Milyarder olmasının bir nedeni var, değil mi? Parayı israf etmekten hoşlanmıyor."

"Bu yüzden baktığımda, geliştirebileceğimiz pek çok alan olduğunu gördüm. Bu yüzden ilk mesajı beni çok endişelendirmedi. 'Hadi ama, bana paramı sorumlu bir şekilde kullandığınızı gösterin, sonra belli bir konuma gelin, o zaman yatırımı düşünürüm.' dedi."

"Ama o aşamaya geldiğimizde gerçekten yatırım yapacağını biliyorum. Şimdiden gelecek yıl için yeni bir motorhome siparişi verdi ki bu küçük bir yatırım değil. Yani bunu yapıyoruz."

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Ayrıca şu anda makul ölçüde işe alım yapıyoruz. Çalışan sayımıza göre, yeni işe alımların makul bir kısmı onaylandı. Yani evet, Gene şu anda bana söylediklerini hayata geçiriyor. Bu yüzden yatırım yapmayacağından endişe etmiyorum. Yatırım yapacak. Ama biz de üzerimize düşeni yapmalıyız. Yani onun parasını sorumlu bir şekilde kullanmalıyız." dedi.

Komatsu, "Gene Haas'ın güvenini geri kazanmaya çalıştığını" da sözlerine ekledi.

Komatsu ayrıca yeni bir karavana yapılacak yatırımın 2024 sezonunun cesaret verici başlangıcından önce kararlaştırıldığını ve bunun da Gene'in kararlılığının sarsılmadığının bir işareti olduğunu söyledi.

Haas, şu anda markalar şampiyonasında yedinci sırada yer alıyor ve RB, Williams, Sauber ve Alpine gibi takımlara karşı pozisyonunu korumak için sezonun geri kalanında mücadele edecek.

Komatsu, Amerikalı ekibinin güncelleme yarışında kesinlikle geride kalacağını ve yıl sonuna kadar yeni çalışanların katılmasını beklerken nicelikten ziyade kaliteli parçaları hızlı bir şekilde sunmaya odaklanacağını söyledi.

Komatsu, "Şu anda insan sayısını artırsak bile, biliyorsunuz yeni çalışanların katılması bir altı ay daha demek. Bu yüzden sadece kontrol edebileceğimiz şeylere odaklandık, ki elimizden gelen de bu."

"Bunu en verimli şekilde nasıl yapabiliriz? Güncellemeleri daha erken nasıl getirebileceğimiz konusunda çalışıyoruz."