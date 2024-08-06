Komatsu: “Haas, ilk kez bir takım olarak hareket etmeye başladı”
Ayao Komatsu’ya göre bu yıl takım olarak birlikte çok daha uyum içerisinde hareket ediyorlar.
Kevin Magnussen, Haas VF-24
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Komatsu, sürpriz şekilde bu yılın başında Günther Steiner’ın yerine Haas F1’in takım patronu olarak atanmıştı.
Takımın başına geçmesinin ardından Haas büyük bir atılım yaptı ve artık daha iyi bir takım görüntüsü çiziyor.
Komatsu’ya göre bunda takımın uyum içinde çalışmasının büyük payı var.
Komatsu şöyle konuştu: "Bu sadece puanlar ve performansla ilgili değil, aynı zamanda personelin tutumuyla da ilgili.”
“Ben sadece etkileyebileceğim şeylere odaklanıyorum. Yani ‘Nelerde daha iyi olabiliriz? Daha uyumlu çalışabilir miyiz? Yarışlarda nasıl daha verimli olabiliriz?’ diye bakıyorum.”
“Geçen yıla kıyasla 27 puan daha fazla kazanmış olmamız harika. Fakat beni daha çok heyecanlandıran şey, bir takım olarak çalışmaya başlamış olmamız”
“Dürüst olmak gerekirse, bu şekilde çalışmaya daha yeni başladık. Geçen yılın sonuna kadar durum böyle değildi.”
“Benim için asıl olumlu değişiklik bu. Bunun doğru yönde ilerlediğimize dair iyi bir işaret olduğuna şüphe yok."
Ayao Komatsu, Team Principal, Haas F1 Team
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
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