Komatsu: "Göreve başladığım ilk günden itibaren her şey yoğun geçti"

Haas 2024 Formula 1 sezonunun araç lansmanını bugün gerçekleştirdi. Sosyal medya hesaplarından aracın renk düzenini tanıtan Amerikalı takım, 2024'e yeni takım patronu ve yeni mühendislerle başlayacak.

Ocak ayının başında ani bir kararla takımın F1'e katılmasından itibaren takımın başında olan Guenther Steiner'in yerine Ayao Komatsu getirilmişti.

Japon mühendisin, takımın başına gelir gelmez teknik kadroda yaptığı değişiklikler dikkat çekti. Takım sahibi Gene Haas'ın, takımını gridin en arkasında görmekten sıkıldığı ve bu değişikliği yaptığı biliniyor. Komatsu'da yeni görevine bu hedefle başlayarak takımı kendi kontrolü altına alıp kendi yapısını oluşturmaya çalıştığı görülebiliyor.

Yeni aracın tasarımın konseptinin, takımın geçen sezonun sonlarına doğru VF-23 üzerinde yaptığı revize paketin içinde oluşturulup oluşturulmadığı sorusuna Komatsu, Austin'deki güncelemelerden sonra ortaya çıkan aracın kendileri için bir yol haritası oluşturduğunu söyledi.

Komatsu, "Fiziksel değişiklikler açısından, herkesin bildiği gibi, Austin'de yaptığımız güncellemeler bu yılın otomobiline yönelikti. Ancak yan çarpma yapısı, soğutma düzenlemesi gibi fiziksel sınırlamalarımız olduğu için, tam gelişmiş VF-24 tipi konsepti yapamadık. Bu yıl nereye gideceğimizi tam olarak biliyordum. Ama herkes zaten Austin'de bir ön gösterim gördü." dedi.

Göreve başlayalı sadece bir ay olan ve ilk günlerini değerlendiren Japon takım patronu, "Açıkçası yoğun geçti ama gerçekten olumluydu. Konuştuğum herkes bunu gelişmek için bir fırsat olarak görüyor."

"Mümkün olduğunca çok insanla konuşarak, bu yaklaşımı paylaşarak ve geri bildirim alarak çok zaman harcıyorum. Açıkçası bunu tek başıma yapmaya çalışmıyorum. İyi çalışanlarımız var, dolayısıyla benim işim onların gelişebilecekleri ve en iyi performansı gösterebilecekleri bir ortam sağlamak. Herkes çok yardımsever, motive ve pozitif, bu harika." dedi.

Haas VF-24 livery Fotoğraf: Haas F1 Team

Takımın yeni bir teknik direktörü, kilit tasarım ve mühendislik pozisyonları hakkında da konuşan Komatsu, "Yeni teknik direktörümüz Andrea De Zordo. Kendisi daha önce baş tasarımcıydı ve çok teknik bir insan. İletişimi iyi, çok ilgili ve insanları dinliyor, bu nedenle bu atamadan dolayı çok mutluyum."

"Bir diğer kilit pozisyon ise performans direktörlüğü; bu daha önce olmayan bir pozisyondu. Ancak daha önce Araç Performans Grubu Başkanı olan Damien Brayshaw'ı bu göreve getirdik. Bunlar kilit değişiklikler herkesi gemiye alıyoruz, birlikte konuşarak çalışıyoruz." dedi.

Sezonun açılmasına kısa bir süre kala göreve getirilen Japon takım patronu, görev değişiminini sezon hazırlarına etkisi olup olmadığı sorusuna, "10 Ocak'ta duyurulduğu ve aracımızı ilk kez 11 Şubat'ta çalıştıracağımız için etkiledi."

"Bu oldukça kısa bir zaman dilimi. Ancak araç yapımı ve teste hazırlık açısından operasyonel olarak bir sorun olmadı. Bu geçiş döneminin zamanlaması ideal değildi; ancak herkesin gösterdiği olgunluktan çok etkilendim. Şimdi yapıyı netleştirdik, tam gaz ilerlemeliyiz."

VF-24'te kısa süreli görevine yaptığı değişikliklerin etkisini 2024'te mi, yoksa 2025'te mi görüleceği sorusuna Komatsu, "Değiştirdiğimiz şeylerden biri de organizasyon yapısını nasıl şekillendirdiğimizdi, böylece ekip olarak otomobili anlamak ve onu nasıl geliştirebileceğimizi anlamak için tek bir ekip olarak çalışacağız. Bu değişikliğin etkilerini göreceğimiz ilk şeyin araçta yapacağımız iyileştirmeler olacağını düşünmek istiyorum."

VF-23 tek turda iyi bir performans sergilerken yarış performansı oldukça geride kalıyordu. Bu konuya da değinen Haas takım patronu, "VF-23'ün sorununu anlamak için Austin'de güncellenmiş aracı yaratmak oldukça faydalı oldu."

"Çünkü araçları ayırdığımızda ve Nico ilk versiyon araca geri dönerken Kevin yenisiyle devam ettiğinde, farklı viraj hızlarındaki performans farklılıklarını görebildik. Bundan çok fazla veri elde ettik ve bu da VF-24 için gelişimimizi nereye yoğunlaştırmamız gerektiğini doğruladı." dedi.