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Komatsu: "Gene Haas takımının son sırada olmasından utanıyor"

Yeni takım patronu Ayao Komatsu'ya göre, Gene Haas'ın F1 takımının formundan duyduğu utanç ve yönetim kademesinde yaptığı son değişiklikler, organizasyona olan bağlılığının işaretleri.

Editör Burak Yasul
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Gene Haas, Owner and Founder, Haas F1 Team

Haas, 2016'da F1'e girdiğinden bu yana ve özellikle de Covid döneminin sona ermesinden bu yana geçen son üç yılda nadiren kendini gösterme fırsatı buldu.

Bu durum, 71 yaşındaki Amerikalı takım sahibinin artık takımın günlük işleyişiyle ilgilenmediği spekülasyonlarına yol açtı. Söylentiler Haas'ı satıp F1'deki görevine son vereceği yönündeydi.

Haas ise kısa süre önce, en azından önümüzdeki on yıl boyunca F1'de kalmayı hedeflediğini ve para kazanmaya niyeti olmadığını açıkça belirtti.

Komatsu, Haas'ın sözlerini yineleyerek, Guenther Steiner'in 10 yıllık görevinin ardından ayrılmasının ardından takım patronu olması konusunda kendisine güvence verildiğini doğruladı.

Haas'ın takıma ilişkin vizyonunu benimsediğinde ısrar eden Komatsu, "Eğer öyle olmasaydı, bu işi kabul etmezdim."

"Bizim sorumluluğumuz, benim sorumluluğum, elimizdekileri en üst düzeye çıkarmak ve Gene'in belirli hedeflere ulaşmak için ne gerektiğini anlamasını sağlamak."

"Kesinlikle kararlı. Bu hamleyi yapmak, yön değiştirmek onun için çok büyük bir şey."

"Guenther takımın kurulmasında önemli bir rol oynadı. Dolayısıyla onun (Haas) yaptığı şeyi, aldığı yönü, eğer kararlı olmasaydı, neden yapasınız ki?" dedi.

Haas'ın Steiner'ı takımdan göndere kararının ardında yatan neden, 2022'nin başında yeni zemin etkili aerodinamik düzenlemelere geçilmesinin ardından yapılan yatırımlar göz önüne alındığında, geçen sezon takımlar şampiyonasını son sırada bitirmekten duyulan ciddi utançtı.

Ayao Komatsu, Şef Yarış mühendisi, Haas F1 ve Gene Haas, Takım Sahibi, Haas F1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ayao Komatsu, Şef Yarış mühendisi, Haas F1 ve Gene Haas, Takım Sahibi, Haas F1

Komatsu ayrıca, bu şekilde sokulmanın ve ardından gelen tepkinin Haas'ın performansı iyileştirmeye tamamen yatırım yaptığının bir başka kanıtı olduğunu yineledi.

Komatsu, "Gene şu anda gridde arka sıralardan kurtulmak istiyor. Gene'in ne kadar mutsuz olduğunu gördünüz. Son sırada yarışmaktan kim mutlu olabilir ki? Bu utanç verici. Gerçekten utanç verici."

"Bence Gene'in bulunduğumuz yerden memnun olmaması olumlu. Takımdaki insanlar 'Tamam, sonuncuyuz, nereye gittiğimizden emin değiliz ve Gene hiçbir şey söylemiyor, o zaman sadece rakamları uydurmaktan ve onuncu olmaktan mutlu mu?' diyebilir. Ama açıkçası durum böyle değil."

"Yani bu aslında buradaki herkes için motive edici, 'Tamam, Gene ciddi, takımı geliştirmek istiyor, o halde bunu birlikte yapalım' diye düşünmek." dedi.

Komatsu, Haas'ın çok ilgili ve çok hevesli olduğunu iddia etse de, patronunun kamuoyundaki profilini yükseltmek gibi bir niyeti olmadığını ve arka planda oturmaktan memnun olduğunu doğruladı

Komatsu, "Takımla kesinlikle daha aktif bir şekilde ilgileniyor, bundan çok memnunum." 

"Benim için, sahibinizin, ana şirketinizin iyi bir ilgi göstermesi sadece olumlu bir şey. Bu sadece bize yardımcı olacak, bu yüzden onun için daha entegre bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

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