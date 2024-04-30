Komatsu: "Gene Haas benimle düzenli olarak iletişime geçiyor"

Günther Steiner'ın ayrılma kararı almasının ardından takım patronluğu görevine mühendislik ekibinin başında yer alan Ayao Komatsu getirilmişti.

Komatsu, kendisi için tamamen farklı olan bu görevde iyi bir iş çıkarıyor fakat öğrenmesi gereken pek çok şey var.

Takımın sahibi Gene Haas da yeni takım patronunun gelişimini yakından takip ediyor.

Haas ile düzenli temas halinde olmak zorunda olup olmadığı sorusuna Komatsu şöyle yanıt verdi: "Gerekmiyor ama Gene neler olup bittiğiyle çok yakından ilgileniyor."

"Kendisi takım sahibi, dolayısıyla yarışların nasıl gittiğiyle ve aldığımız sonuçlarla ilgileniyor."

"Bu yüzden her sıralamadan ve her yarıştan sonra onunla konuşuyorum. Bazen beni kendisi arıyor. "

"Onunla iyi bir ilişkimiz var ve takımın böyle ilgili bir sahibi olduğu için mutluyum. Lotus'ta tam tersi bir durum vardı çünkü takımın sahipleri durumu umursamıyordu, bu da takımın motivasyonunu olumsuz etkiliyordu."

"Gene iyi sonuçlar almamızı istiyor. Bu yılın ilk iki yarışına geldi ve bu da takım için çok iyiydi."

"Elbette Miami'ye de geleceğini düşünüyorum."