Formula 1

Komatsu: "Camara'yı Ferrari bağlantısı değil, hızı öne çıkardı"

Haas takım patronu Ayao Komatsu, takımın 2027 Formula 1 sezonu için Rafael Camara'yı tercih etmesinin nedeni olarak genç sürücünün gerçekleştirilen testlerde gösterdiği hız ve uyum yeteneğini gösterdi.

Jake Boxall-Legge Zeynep Taş

Yayın tarihi: 16 Eki 2026 07:00

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2027 sezonu için sürücü değerlendirmeleri yapan Haas, 'Önceki Araçlarla Test' (TPC) programı kapsamında 2025 model aracıyla bir dizi sürüş gerçekleştirdi.

Takım, mevcut Formula 2 şampiyonası lideri Rafael Camara'nın yanı sıra son F2 şampiyonu Leonardo Fornaroli'yi ve yedek sürücüler Ryo Hirakawa ile Jack Doohan'ı da bu testlere davet etti.

Camara, Portimao'daki ilk testinde hem temposuyla hem de sürüş sırasında değişen koşullara uyum sağlama becerisiyle Haas yönetimini etkiledi. Ayao Komatsu, Brezilyalı sürücünün Portekiz pistindeki performansını 'olağanüstü' olarak tanımladı.

Komatsu, "En hızlı isim oydu, cevap bu kadar basit. Gerçekten performansı etkileyiciydi."

"Her zaman sürücüleri performanslarına göre seçeceğimizi söyledim. Değerlendirmeler sırasında Rafael, olağanüstü bir hız ve araç hissi ortaya koydu. Dolayısıyla diğer her şeyin önüne geçen temel faktör buydu."

"Hepinizin bildiği gibi Ferrari ile iyi bir ilişkimiz var ancak bu ilişki bize Ferrari Sürücü Akademisi'ndeki isimlere erişim imkânı sağlıyor."

Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Ollie'ye 2023'te Meksika'daki ilk serbest antrenmanda fırsat vermemizin temel nedeni de buydu. Ardından performansından gerçekten etkilendik ve bir sonraki yıl altı ilk serbest antrenman seansına katılmasını sağladık. Daha sonra geçen yıl, 2025 sezonu için kendisiyle sözleşme imzalama fırsatı bulduk."

"Rafa'da da benzer bir süreç yaşandı. Gelişimini takip ediyorduk. Formula 2'de bu yıl Monako ve Montreal'deki sıralama turlarında gösterdikleri gerçekten etkileyiciydi. Ferrari ile olan ilişkimiz, Rafa'yı değerlendirme fırsatı bulmamızı sağladı diyebiliriz. Ardından Portimao'daki TPC testinde gerçekten olağanüstüydü."

"Bu karar konusunda büyük endişelerim yok. Elbette hangi kararı alırsanız alın, her zaman riskler vardır. Ancak bizim için doğal hıza ve araç hissine sahip bir sürücüyü tercih etmek çok önemliydi. Çünkü bunlar sonradan öğretemeyeceğiniz özellikler."

"Bazı F2 yarışlarına bakarsanız Rafa'nın zaman zaman çok iyi yarıştığını, lastiklerini iyi yönettiğini görürsünüz. Ancak bunu her zaman yapamıyor. Yarış içindeki mücadele ve pozisyon alma becerisi gibi alanlarda kendisini geliştirebilir."

"Bunlar üzerinde birlikte çalışarak ilerleme kaydedebileceğimize inanıyorum. Ancak araç hissini öğretemeyiz. Rafa'nın bu konudaki yeteneği, Portimao testinde çok net biçimde ortaya çıktı. Çünkü pist koşulları sürekli değişiyordu. Pist sıcaklığı ve rüzgar koşulları farklılık gösteriyordu. Üstelik lastik titreşimiyle ilgili bazı sorunlarımız da vardı."

"Karşısına çıkan tüm bu değişkenlere ve zorluklara rağmen durumu son derece iyi değerlendirdi. Bunu sakin ve profesyonel bir şekilde yaptı."

Rafael Camara, Invicta Racing

Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Komatsu, Camara'nın sezon bitmeden bir Formula 1 hafta sonunda ilk serbest antrenman seansına katılma ihtimalinin henüz netleşmediğini söyledi. Japon yönetici, takımın Bearman'ı 2025 sezonuna hazırlarken edindiği deneyimlerden Camara ile çalışırken de yararlanacağını belirtti. Bununla birlikte Haas'ın, genç sürücüye özel bir program oluşturmadan önce onu daha yakından tanıması gerektiğini vurguladı.

Komatsu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ollie'yi yıl boyunca birden fazla ilk serbest antrenman seansında değerlendirme fırsatımız olduğu için bu durum biraz farklı. Sezonun tamamına başlamadan önce Rafa'yı, Ollie'yi tanıdığımız kadar iyi tanımıyoruz. Bu heyecan verici ancak öncelikle karşımızdaki sürücüyü anlamamız gerekiyor."

"Rafael Camara'nın nasıl bir sürücü olduğunu, hangi koşullarda en iyi performansını ortaya koyduğunu ve hangi konularda dikkatli olmamız gerektiğini anlamalıyız. Bunun her iki taraf için de bir öğrenme süreci olacağını düşünüyorum."

"Ancak Ollie'nin çaylak sezonunda ve bu yıl yeteneğini geliştirmek, performans istikrarını artırmak ve birlikte çalışmayı öğrenmek adına edindiğimiz deneyimlerden büyük güven duyuyoruz."

"Burası Formula 1. Gelişmek için her öğrenme fırsatını değerlendirmelisiniz. Ollie ile çalışırken yakın zamanda edindiğimiz tüm deneyimleri Rafa'ya da aktaracağız. Ancak her şeyden önce Rafael Camara'yı bir birey olarak tanımamız gerekiyor. O da bir çaylak ancak ikisi birbirinden çok farklı."

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- Motorsport.com Ekibi

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