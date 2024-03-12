Komatsu: "Bearman F1 şansını hak etti ama 2025'te koltuğu garanti değil"

Bearman, İspanyol pilotun apandisit ameliyatı geçirmesinin ardından Suudi Arabistan Grand Prix'sinde üçüncü serbest antrenmandan itibaren Carlos Sainz'in yerine yarıştı.

Ustalaşması zor olan yüksek hızlı bir pistte sadece bir saatlik tek bir antrenman seansı sonrasında sıralama turlarına çıktı ve 18 yaşındaki pilot sıralama turlarında son bölüme kalmayı kıl payı kaçırdı.

Yuki Tsunoda ve Nico Hulkenberg gibi isimlerle mücadele ederek yedinci sırada finiş gören Bearman, yarışın ikinci yarısındaki güçlü ve istikrarlı performansıyla göz doldurdu.

Bearman, geçen yıl Haas için Meksika ve Abu Dabi'de iki kez 1. antrenman seansına katılmıştı ve bu seanslar Britanyalı pilotun ilk F1 seansları olmuştu.

Bearman'ın kısa antrenman seanslarındaki performansı 2024 sezonu için hem Ferrari hem de Haas'ın yedek sürücüsü olmasını sağladı.

Bearman'ın Cidde'deki performansını değerlendirmesi istendiğinde Haas takım patronu Komatsu, "İnanılmaz."

"Bu pist 3. antrenmandan sonra F1 koltuğuna oturmak için en kolay pist değil. Bu yüzden onun adına çok ama çok mutluyum ve o etkileyiciydi." dedi.

Komatsu, Bearman'ın 2025 yılında tam zamanlı bir F1 koltuğunu hak ettiğini kabul etse de genç pilotun Haas ile bu şansı elde etmesinin kesin olmadığını vurguladı.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24 battles with Oliver Bearman, Ferrari SF-24 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Suudi Arabistan'da Kevin Magnussen, takım arkadaşı Nico Hulkenberg'in 10. olarak Haas'ın bu sezonki ilk puanını almasını sağlayan cesur bir savunma sürüşü yaptı.

Bu performanslara rağmen Komatsu, Bearman'ı geleceğin sürücüsü olarak göstermenin "büyük haksızlık" olacağını düşünüyor ve mevcut kadroyla devam etmekten mutlu olacağını söyledi.

Bearman'ın tüm padoğa gönderdiği sinyal sorulduğunda Komatsu, "Sanırım gelecek yıl bir şansı hak ediyor."

"Ama aldığı cezalar bir yana, Kev bugün harikaydı. Nico da aynı şekilde. O halde burada oturup nasıl 'Bearman gelecek yılki pilotumuz' diyebilirim?"

"Bugünkü performansa göre, Nico ve Kevin." dedi.

Komatsu, Prema F2 pilotunun Haas ile çalışırken kendisini benzer şekilde etkilemesinin ardından Bearman'ın performansına çok şaşırmadığını da sözlerine ekledi.

Japon mühendis, "Tabii ki onu Meksika ve Abu Dhabi'de piste çıkardık. Onun özel biri olduğu benim ve çoğumuz için çok açıktı."

"Mesele sadece hız değil. Bu toplam paket ve o hedefleri anlıyor, kendini çok iyi idare etti. Sürüş sırasında bile bir önceki turdaki bilgileri özümseyebiliyor ve bir sonraki adımı daha iyi hale getirmek için küçük ayarlamalar yapabiliyor."

"Sanki birkaç yıldır bu işi yapıyormuş gibi hemen olgunluk gösterdi." dedi.

Bearman, Cidde yarışlarını kaçırdıktan sonra F2 mücadelesine devam etmek için önümüzdeki hafta Melbourne'e gidecek ve Sainz'ın ameliyattan sonra tam olarak iyileşememesi durumunda yine yedek sürücü olarak görev yapabilecek.