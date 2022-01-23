Kolombiya, F1 takvimine girmek istiyor

Kolombiya Devlet Başkanı Iván Duque, Cumartesi günü sporla ilgili beklenmedik bir açıklama yaptı.

Başkan, Kolombiya'nın en önemli şehirlerinin başında gelen Barranquilla'nın gelecekte bir Formula 1 Grand Prix'sine ev sahipliği yapmak için teklifte bulunduğunu açıkladı.

Duque, şehrin motor sporları takvimine girmesine yönelik teklifin, Barranquilla Belediye Başkanı Jaime Pumarejo'dan geldiğini belirtti.

Duque, "Belediye başkanı zaten Formula 1 yönetimiyle görüşmelerde bulundu." açıklamasını yaptı.

Teklife göre bu pistin yarı cadde pisti olması amaçlanıyor.

Açıklamasına, "Belli uyarlamalar yapmamız gerekiyor fakat organizatörlerin gözden geçireceği bir rotada, yarı kentsel bir pist olabilir." diyerek devam eden Duque, Barranquilla belediye başkanının projeyi tamamen desteklediğini söyledi.

Barranquilla Belediye Başkanı Jaime Pumarejo ise Formula 1'in şehir ve ülke için çok değerli olabileceğini düşünüyor.

Pumarejo, "Dünyada Formula 1'e ev sahipliği yapabilen sadece 22 şehir var. Bu pistlere üç günde 320 bin seyirci gidiyor. Günde ortalama 600 dolar harcıyorlar ve 100'den fazla ülkeden geliyorlar. 60 bin turist, ortalama olarak 10 günlük bir süre için ülkeye geliyor." derken, Formula 1'le ilk görüşmelerin yapıldığını doğruladı.

Daha önce Formula 1'de Kolombiyalı Juan Pablo Montoya yer almıştı. Bu açıdan F1, Kolombiyalı taraftarlara pek de yabancı değil.

Formula 1'de bu sezon 23 yarış olacak ve şampiyona yönetimi gelecekte bu sayıyı 25'e çıkarmayı amaçlıyor. Son zamanlarda Kolombiya'nın yanı sıra, çok sayıda ülke F1'e ev sahipliği yapmak için spor yönetimiyle görüşme halinde.