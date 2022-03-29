Kolles: "Vettel'in Aston Martin'e geri dönmek istediğini hiç sanmıyorum"

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Colin Kolles, bir zamanlar önce Jordan / Mildland / Spyker / Force India, sonrasında HRT gibi takımları yönetti ve 2014'te Caterham F1'in yarış direktörü oldu.

Her halükarda Formula 1'de çalışma deneyime sahip ve şampiyonanın nasıl hareket ettiğini gayet iyi biliyor. Kolles, dün Alman televizyon kanalı Sport1'de AvD Motor & Sport Magazin programına katıldı ve Aston Martin'in takımının sahibi Lawrence Stroll'u sert eleştirdi.

Kolles, "Takımın sahibi, takımı yönetmesi gerektiğini düşünüyorsa o işten hiçbir şey çıkmaz."

"O, her şeyi herkesten daha iyi anladığını düşünüyor ve oğlunu işin merkezine koyuyor. Bence bu, tamamen yanlış bir yaklaşım.

"Herhangi bir para biriminde bir milyon alıp, ateşe atmakla eşdeğer bir durum. Çünkü ne yaptığınızı bilmiyorsanız, banknotlar Formula 1'de çabuk yanar. Aston Martin'de olan şey tam olarak bu." dedi.

Fakat Kolles'in aksine Lawrence Stroll, uzun vadede büyük başarılar hedefliyor ve 2025 yılına kadar şampiyonluk savaşı verecek konuma gelmelerini umuyor.

Colin Kolles, Hispania Racing Team, Takım Patronu Fotoğraf: XPB Images

Yine de takım Stroll kontrolüne geçtiğinden beri, her yıl daha da kötüye gidiyorlar. Takım, 2020'de dördüncü, geçen yıl yedinci oldu. Bu yıl ise en yavaş üç takımdan biri gibi görünüyorlar.

Kolles, Stroll'ün Mercedes'ten parça almalarının ve Alman üreticinin çözümlerini kopyalamalarının yanlış çözüm olduğunu, bunun da takımı olumsuz etkilediğini söyledi.

"Dışarıdan bakıldığında her şey normal görünüyor fakat yakından bakınca, durum öyle değil."

"Bu yaklaşımla, takımdaki insanların çalışma verimliliği azaldı çünkü bağımsız çözümler üretme fırsatından mahrum kalıyorlar. Araçla ilgili parçaları başka bir takımdan almaya karar verirseniz, bu durum takımın zihniyetini olumsuz yönde etkiler. Çünkü herkes, patronun artık size güvenmediğini anlar."

Kolles, COVID-19 nedeniyle ilk iki yarışı kaçıran Sebastian Vettel'in geri dönmek istediğine de inanmıyor.

"Vettel'in aracı sürmek istediğini hiç sanmıyorum. Bunu kendisine yapmak istemiyor. Bu, kesinlikle çok cesur bir düşünce ama eminim ki bunu yapmaya devam edip etmeyeceğini ciddi olarak sorgulamıştır."

"Sebastian yaşlandı, şimdiye kadar çok para kazandı, ailesi var. Bence bunların hepsi onun ruh halini etkiliyor. Özellikle de tecrübesi sayesinde takımda neler olup bittiğini çok iyi anlıyor."

"Bence Aston Martin hiçbir sonuç elde edemeyecek. Balık her zaman baştan kokar. Yarış takımının hiçbir yere gittiğini görmüyorum."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images