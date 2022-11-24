Knoors: "Perez'in takım arkadaşından yardım istemesi zayıflık"

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Abu Dhabi'deki sezon finali, Perez ve Leclerc'in arasındaki şampiyona ikinciliği düğümünün de sonunda çözülmesine sahne oldu.

Yarışın ilk bölümünde önde kalmayı başaran taraf Perez idi, ancak ilk pitlerin ardından tempoyu arttıran Leclerc orta noktaya ulaştığımızda farkı kapatmıştı.

Bu noktada ikinci pitini yapan Perez artık daha hızlı olan taraftı, ancak Lewis Hamilton'ın savunmasına takılması ve trafiği atlatırken yavaş kalması gibi nedenlerden ötürü mücadeleyi 1.7 saniye geride üçüncü bitirerek şampiyona ikinciliğini Leclerc'e kaptırdı.

Yarışın ardından Red Bull'un durumunu yorumlayan eski F1 mühendisi Knoors, Red Bull'un en doğru strateji yaptığını, ancak evdeki hesabın çarşıya uymayabileceğini söylüyor.

Motorsport.com'a konuşan Knoors, "Orta-sert-sert olmak üzere iki pit stratejisi kağıt üstünde daha hızlı bir stratejiydi."

"Ancak iki pit yapmak isteyen bir takımın iki kez geriye düşeceğini ve önünde kalacağı isimle ekstra mücadele vereceğini de hesap etmesi gerekir. Bu, pit stoptan sonra taze lastiklerinizi zorlamaya mecbur kalmanız anlamına gelir, ayrıca önünüzü boş tutmak da kolay olmaz."

"Sergio için işlerin ters gittiği en önemli nokta buydu." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Erik Junius

Perez stratejiden şikayetçi değildi, ancak şampiyonayı ikinci sırada tamamlamak için liderlik koltuğundaki Max Verstappen ile yer değiştirmesi ve ikinci pitlere kadar takım arkadaşının tampon görevi üstlenmesi gerektiğini düşünüyordu.

Bu düşünceyi değerlendiren Knoors, Perez'in temposunun yavaş olmadığını kabul etmekle birlikte, takım arkadaşının yardımına ihtiyaç duymanın bir zayıflık belirtisi olduğunu söylüyor.

Knoors, "Adil olmak gerekirse Perez geride kalmadı, yarış boyunca sürekli en az iki saniye gerideydi. Sergio'nun asıl isteği, takımın strateji konusunda kendisine yardımcı olup olmayacağını görmekti."

"Fakat şampiyonayı ikinci bitirmek istiyorsanız, bence durumu kontrol edebilecek kadar hızlı olduğunuzdan emin olmalısınız. Takım arkadaşınızın yardımına başvurmanın biraz zayıflık olduğunu düşünüyorum." dedi.

Son olarak McLaren koltuğunu kaybetmesinin ardından gelecek sezon Red Bull test ve yedek pilotu olarak görev yapmaya hazırlanan Daniel Ricciardo'nun durumunu değerlendiren Knoors, takımın Ricciardo'yu Perez'i baskılamak için kullanabileceğini söylüyor.

Knoors, "Red Bull yönetimi açısından bakarsanız, gelecekte işler çok ters giderse baskı olarak kullanabilecekleri bir sürücüye sahip olmanın bile ilginç olabileceğini düşünüyorum."

"Bunu bu yüzden yaptıklarını söylemek istemiyorum ama bence bu da işin içinde olan bir şey."

"Eğer yönetim bilinçli olarak bu işe dahil olmadıysa bile Ricciardo'nun varlığı Sergio'nun aklının bir köşesinde olacaktır." dedi.