Prime'a abone ol
Önceki / Leclerc: "Mercedes sıralama turlarında tutarsız, biz de yarışta" Sonraki / Russell'ın Hamilton'a yer vermesini, evinde dinlenen Wolff istemiş!
Formula 1 / Japonya GP Haberler

Knoors: "Hamilton, Russell'ın baskısını ensesinde hissediyor"

Viaplay analisti Ernest Knoors, Hamilton'ın kendisinden 13 yaş daha genç olan takım arkadaşının nefesini ensesinde hissettiğini ve bunun sonucunda biraz daha sert yarıştığını belirtiyor.

Gijs Leuvenink
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14

Japonya Grand Prix'sinde Mercedes pilotları George Russell ve Lewis Hamilton arasında zaman zaman mücadeleler yaşandı.

Başlangıçta takım emri kullanılmasa da, sonrasında Russell'dan Hamilton'a yer vermesi istendi.

Fakat özellikle Russell'ın Hamilton'ın savunmasından ve mücadelesinden memnun kalmadığı açıkça görülebiliyordu.

Viaplay analisti Ernest Knoors, In the Slipstream programında Hamilton'ın baskı altında olduğunu iddia etti.

Eski Ferrari ve BMW mühendisi, "İlk başta Hamilton'ın takım içinde bir numara olduğuna kesin gözüyle bakılıyordu fakat Russell şu anda gerçekten iyi gidiyor."

"Bu yüzden aralarındaki mücadele giderek sertleşiyor."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG George Russell, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG George Russell, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Bu, her iki tarafın da pistteki mücadelesini kapsıyor ve pek çok zihinsel oyunu da beraberinde getiriyor."

"Mühendislere verilen 'birbirimizle mi savaşıyoruz' mesajlarının hepsi, o takımı kendi isteğinize göre şekillendirmeye ya da en azından yarış stratejisini kendi isteğinize göre şekillendirmeye çalışmak içindir." dedi.

Diğer analist Kees van der Grint de Knoors'a destek oldu.

Eski Bridgestone lastik mühendisi, "Takım radyosundan konuşmak aslında bir zayıflık işareti. Bununla başkalarının yardımına başvuruyorlar." dedi.

İkili arasında çarpışmaya neden olacak ilk kişinin Russell mı yoksa Hamilton mı olacağı sorusuna da Van der Grint, "Bence Hamilton'ın bir kazaya neden olma olasılığı daha yüksek, çünkü Russell'ı geçmek neredeyse imkansız. Kenara çekilmiyor ve bu Hamilton'ı hayal kırıklığına uğratacak." cevabını verdi.

paylaşım
yorumlar

Leclerc: "Mercedes sıralama turlarında tutarsız, biz de yarışta"

Russell'ın Hamilton'a yer vermesini, evinde dinlenen Wolff istemiş!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
George Russell Daha fazlası
George Russell
Russell'ın Mercedes takım emirleri konusunda 'hiçbir kırgınlığı yok'

Russell'ın Mercedes takım emirleri konusunda 'hiçbir kırgınlığı yok'

Formula 1
Japonya GP

Russell'ın Mercedes takım emirleri konusunda 'hiçbir kırgınlığı yok' Russell'ın Mercedes takım emirleri konusunda 'hiçbir kırgınlığı yok'

Russell'ın Hamilton'a yer vermesini, evinde dinlenen Wolff istemiş!

Russell'ın Hamilton'a yer vermesini, evinde dinlenen Wolff istemiş!

Formula 1
Japonya GP

Russell'ın Hamilton'a yer vermesini, evinde dinlenen Wolff istemiş! Russell'ın Hamilton'a yer vermesini, evinde dinlenen Wolff istemiş!

Bird: "Russell'dan Hamilton'ın geçmesine izin vermesini bekleyemezsiniz"

Bird: "Russell'dan Hamilton'ın geçmesine izin vermesini bekleyemezsiniz"

Formula 1
Japonya GP

Bird: "Russell'dan Hamilton'ın geçmesine izin vermesini bekleyemezsiniz" Bird: "Russell'dan Hamilton'ın geçmesine izin vermesini bekleyemezsiniz"

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek"

Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek"

Formula 1

Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek" Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek"

Hamilton: "Mercedes'in aşırı iyi bir altı aya ihtiyacı var"

Hamilton: "Mercedes'in aşırı iyi bir altı aya ihtiyacı var"

Formula 1
Japonya GP

Hamilton: "Mercedes'in aşırı iyi bir altı aya ihtiyacı var" Hamilton: "Mercedes'in aşırı iyi bir altı aya ihtiyacı var"

Leclerc: "Mercedes sıralama turlarında tutarsız, biz de yarışta"

Leclerc: "Mercedes sıralama turlarında tutarsız, biz de yarışta"

Formula 1
Japonya GP

Leclerc: "Mercedes sıralama turlarında tutarsız, biz de yarışta" Leclerc: "Mercedes sıralama turlarında tutarsız, biz de yarışta"

Son Haberler

Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek"

Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek"

F1 Formula 1

Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek" Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek"

Hamilton: "Mercedes'in aşırı iyi bir altı aya ihtiyacı var"

Hamilton: "Mercedes'in aşırı iyi bir altı aya ihtiyacı var"

F1 Formula 1
Japonya GP

Hamilton: "Mercedes'in aşırı iyi bir altı aya ihtiyacı var" Hamilton: "Mercedes'in aşırı iyi bir altı aya ihtiyacı var"

Jessica Hawkins, Aston Martin F1 ile ilk tam test sürüşünü gerçekleştirdi

Jessica Hawkins, Aston Martin F1 ile ilk tam test sürüşünü gerçekleştirdi

F1 Formula 1

Jessica Hawkins, Aston Martin F1 ile ilk tam test sürüşünü gerçekleştirdi Jessica Hawkins, Aston Martin F1 ile ilk tam test sürüşünü gerçekleştirdi

Aston Martin: "Telsiz eleştirileri, Alonso'nun takıma olan inancını kaybettiğini göstermiyor"

Aston Martin: "Telsiz eleştirileri, Alonso'nun takıma olan inancını kaybettiğini göstermiyor"

F1 Formula 1
Japonya GP

Aston Martin: "Telsiz eleştirileri, Alonso'nun takıma olan inancını kaybettiğini göstermiyor" Aston Martin: "Telsiz eleştirileri, Alonso'nun takıma olan inancını kaybettiğini göstermiyor"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol