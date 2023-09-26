Knoors: "Hamilton, Russell'ın baskısını ensesinde hissediyor"
Viaplay analisti Ernest Knoors, Hamilton'ın kendisinden 13 yaş daha genç olan takım arkadaşının nefesini ensesinde hissettiğini ve bunun sonucunda biraz daha sert yarıştığını belirtiyor.
Japonya Grand Prix'sinde Mercedes pilotları George Russell ve Lewis Hamilton arasında zaman zaman mücadeleler yaşandı.
Başlangıçta takım emri kullanılmasa da, sonrasında Russell'dan Hamilton'a yer vermesi istendi.
Fakat özellikle Russell'ın Hamilton'ın savunmasından ve mücadelesinden memnun kalmadığı açıkça görülebiliyordu.
Viaplay analisti Ernest Knoors, In the Slipstream programında Hamilton'ın baskı altında olduğunu iddia etti.
Eski Ferrari ve BMW mühendisi, "İlk başta Hamilton'ın takım içinde bir numara olduğuna kesin gözüyle bakılıyordu fakat Russell şu anda gerçekten iyi gidiyor."
"Bu yüzden aralarındaki mücadele giderek sertleşiyor."
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG George Russell, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
"Bu, her iki tarafın da pistteki mücadelesini kapsıyor ve pek çok zihinsel oyunu da beraberinde getiriyor."
"Mühendislere verilen 'birbirimizle mi savaşıyoruz' mesajlarının hepsi, o takımı kendi isteğinize göre şekillendirmeye ya da en azından yarış stratejisini kendi isteğinize göre şekillendirmeye çalışmak içindir." dedi.
Diğer analist Kees van der Grint de Knoors'a destek oldu.
Eski Bridgestone lastik mühendisi, "Takım radyosundan konuşmak aslında bir zayıflık işareti. Bununla başkalarının yardımına başvuruyorlar." dedi.
İkili arasında çarpışmaya neden olacak ilk kişinin Russell mı yoksa Hamilton mı olacağı sorusuna da Van der Grint, "Bence Hamilton'ın bir kazaya neden olma olasılığı daha yüksek, çünkü Russell'ı geçmek neredeyse imkansız. Kenara çekilmiyor ve bu Hamilton'ı hayal kırıklığına uğratacak." cevabını verdi.
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