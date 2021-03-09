Klien: "Vettel'in Stroll'ü yenmesi gerekiyor"

Sebastian Vettel, son iki yılın her ikisinde de puan olarak Charles Leclerc'in gerisinde kaldı ve geçen yılki performansı hiç de iyi değildi.

Alman pilot, yeni sezonda Aston Martin F1 ekibi ile yarışacak ve yanında genç pilot Lance Stroll olacak.

Stroll, son yıllarda gelişim kaydetse de, son iki sezonun her ikisinde de Sergio Perez'e geçildi.

Eski F1 pilotu Christian Klien, Vettel'in her şeye baştan başlayabileceğini ancak bunun için Stroll'ü yenmekten başka şansı olmadığını söyledi.

Klien, "Sebastian'ın Aston Martin'de her şeye yeniden başlama şansı var. Ancak Lance Stroll ile rekabeti kontrol altında tutması gerekiyor. Bence bu, onun için çok önemli olacak."

"Vettel, takım arkadaşlarının gerçekten çok hızlı olduğu dönemlerde her zaman psikolojik problemler yaşadı. Hem Daniel Riccardo hem de Charles Leclerc için durum buydu."

"Eğer Lance'i ardında tutamazsa, kariyeri çok yakın bir noktada bitecek." dedi.

Klien, Sergio Perez ve Max Verstappen hakkında da konuştu.

"Max Verstappen ile Sergio Perez arasındaki rekabeti seyretmek ilginç olacak."

"Sergio başlangıçta sıralama temposu anlamında zorlanacak, ancak yarışlarda her zaman çok iyiydi."

"Özellikle lastiklerle çalışma anlamında Formula 1'in en iyilerinden biri."