Klien: "Vettel hâlâ çok hızlı"

Sebastian Vettel, Ferrari'de geçirdiği altı yılın ardından bu yıl Aston Martin'e katıldı ve başlangıçta zorlansa da Lance Stroll'ü sıralama turlarında 7'ye 4 mağlup etmiş durumda.

Alman pilot aynı zamanda Monako ve Macaristan'da ilk üçe girmeyi başardı. Fakat Hungaroring'de gerçekleştirilen yarışta aracında yeterli yakıt olmadığı için diskalifiye edildi.

Vettel şu anda şampiyonayı 30 puanla 12. sırada götürüyor, Lance Stroll ise 18 puanla 14. sırada yer alıyor. Fakat Stroll altı yarışta puan alırken, Vettel sadece üç yarışta puan alabildi.

Eski Formula 1 pilotu Christian Klien, Alman pilotun hâlâ çok hızlı olduğunu fakat ilk yarının kendisi için hem başarılı hem de başarısız geçtiğini düşünüyor.

Speedweek'e konuşan Klien, "Sebastian bu yıl şimdiye kadar hem başarılar hem de başarısızlıklar yaşadı. Anca iyi bir sonuç almak için herhangi bir fırsatı olduğunda, bunu kullandı."

"Yeni takımında kendisini daha rahat hissediyor, bu yeniden başarılı performans gösterebilmesi adına kendisi için çok önemli. Koşullar iyi olduğu zaman önemli başarılar alıyor."

"Belki bu, her hafta sonu olmuyor ama aynı zamanda gridin ortasında bir yerde savaştığınızda bu pek fark edilmiyor. Harika bir yarış çıkarabilirsiniz ancak en fazla 10. olursunuz. Önlerde savaştığınızda, her zaman daha fazla dikkat çekiyor."

"Ancak Aston Martin'de yeniden yarışmayı sevmesi önemli ve takımda büyük bir desteğe sahip olduğunu hissediyor. Gerçekten hâlâ olması gereken hıza sahip olduğuna inanıyorum. Belki tek turda Charles Leclerc, Lando Norris veya Max Verstappen'den daha geridedir ancak onun deneyimli ve zeki bir yarışçı olduğunu hissediyorsunuz." dedi.

Klien daha sonra Vettel'in vatandaşı Mick Schumacher hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

"Genel olarak kendisi için işler iyi gidiyor çünkü takım arkadaşının önünde yer alıyor ve her zaman önce takım arkadaşınızla kıyaslanırsınız. Bir sürücü gridin sonunda mücadele ediyorsa ve uzun süre orada kalırsa motivasyonu olumsuz etkilenebilir. İkinci sezonda bir adım ileriye gitmek istersiniz."

"Haas F1'in patronu Gunther Steiner'ın hatalarından dolayı Mick'i takıma çok pahalıya patladığı için eleştirmesi de tamamen yanlış. Bilerek kaza yapmıyor. Araç olması gerektiği gibi çalışmıyorsa bir sürücüden ne isteyebilirsiniz? Araçtan her şeyi çıkarmanız gerekiyor ve sınırda sürüş yaparken bazen sınırı aşmanız gerekiyor."

"Ayrıca bu, Formula 1'deki ilk sezonunda oluyor."

Mick Schumacher, Haas VF-21, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images