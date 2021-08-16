Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Intercity, Türkiye GP iptali yönündeki iddiaları hızlıca sonlandırdı Sonraki / Red Bull: "F1 rakiplerimizin bizi işaret etmesi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Klien: "Vettel hâlâ çok hızlı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 pilotu Christian Klien, Sebastian Vettel'in bir pilot olarak çok hızlı olduğunu düşünüyor.

Klien: "Vettel hâlâ çok hızlı"

Sebastian Vettel, Ferrari'de geçirdiği altı yılın ardından bu yıl Aston Martin'e katıldı ve başlangıçta zorlansa da Lance Stroll'ü sıralama turlarında 7'ye 4 mağlup etmiş durumda.

Alman pilot aynı zamanda Monako ve Macaristan'da ilk üçe girmeyi başardı. Fakat Hungaroring'de gerçekleştirilen yarışta aracında yeterli yakıt olmadığı için diskalifiye edildi.

Vettel şu anda şampiyonayı 30 puanla 12. sırada götürüyor, Lance Stroll ise 18 puanla 14. sırada yer alıyor. Fakat Stroll altı yarışta puan alırken, Vettel sadece üç yarışta puan alabildi.

Eski Formula 1 pilotu Christian Klien, Alman pilotun hâlâ çok hızlı olduğunu fakat ilk yarının kendisi için hem başarılı hem de başarısız geçtiğini düşünüyor.

Speedweek'e konuşan Klien, "Sebastian bu yıl şimdiye kadar hem başarılar hem de başarısızlıklar yaşadı. Anca  iyi bir sonuç almak için herhangi bir fırsatı olduğunda, bunu kullandı."

"Yeni takımında kendisini daha rahat hissediyor, bu yeniden başarılı performans gösterebilmesi adına kendisi için çok önemli. Koşullar iyi olduğu zaman önemli başarılar alıyor."

"Belki bu, her hafta sonu olmuyor ama aynı zamanda gridin ortasında bir yerde savaştığınızda bu pek fark edilmiyor. Harika bir yarış çıkarabilirsiniz ancak en fazla 10. olursunuz. Önlerde savaştığınızda, her zaman daha fazla dikkat çekiyor."

"Ancak Aston Martin'de yeniden yarışmayı sevmesi önemli ve takımda büyük bir desteğe sahip olduğunu hissediyor. Gerçekten hâlâ olması gereken hıza sahip olduğuna inanıyorum. Belki tek turda Charles Leclerc, Lando Norris veya Max Verstappen'den daha geridedir ancak onun deneyimli ve zeki bir yarışçı olduğunu hissediyorsunuz." dedi.

Klien daha sonra Vettel'in vatandaşı Mick Schumacher hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

"Genel olarak kendisi için işler iyi gidiyor çünkü takım arkadaşının önünde yer alıyor ve her zaman önce takım arkadaşınızla kıyaslanırsınız. Bir sürücü gridin sonunda mücadele ediyorsa ve uzun süre orada kalırsa motivasyonu olumsuz etkilenebilir. İkinci sezonda bir adım ileriye gitmek istersiniz."

"Haas F1'in patronu Gunther Steiner'ın hatalarından dolayı Mick'i takıma çok pahalıya patladığı için eleştirmesi de tamamen yanlış. Bilerek kaza yapmıyor. Araç olması gerektiği gibi çalışmıyorsa bir sürücüden ne isteyebilirsiniz? Araçtan her şeyi çıkarmanız gerekiyor ve sınırda sürüş yaparken bazen sınırı aşmanız gerekiyor."

"Ayrıca bu, Formula 1'deki ilk sezonunda oluyor."

Mick Schumacher, Haas VF-21, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Mick Schumacher, Haas VF-21, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Biletler
paylaşım
yorumlar
Intercity, Türkiye GP iptali yönündeki iddiaları hızlıca sonlandırdı

Önceki haber

Intercity, Türkiye GP iptali yönündeki iddiaları hızlıca sonlandırdı

Sonraki haber

Red Bull: "F1 rakiplerimizin bizi işaret etmesi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"

Red Bull: "F1 rakiplerimizin bizi işaret etmesi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Intercity, Türkiye GP iptali yönündeki iddiaları hızlıca sonlandırdı

3 s
2
Formula 1

Vasseur: "Raikkonen'in motive olmadığı görüşü yanlış"

28 dk
3
Formula 1

Marko: "Hamilton ve Verstappen'in ilişkisi düzelmeyebilir"

8 s
4
Formula 1

Binotto: “Ferrari, şu anda F1’deki en iyi sürücü kadrosuna sahip”

21 s
5
Formula 1

Red Bull: "F1 rakiplerimizin bizi işaret etmesi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"

1 s
Son Haberler
Vasseur: "Raikkonen'in motive olmadığı görüşü yanlış"
F1

Vasseur: "Raikkonen'in motive olmadığı görüşü yanlış"

28dk
Red Bull: "F1 rakiplerimizin bizi işaret etmesi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"
F1

Red Bull: "F1 rakiplerimizin bizi işaret etmesi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"

1 s
Klien: "Vettel hâlâ çok hızlı"
F1

Klien: "Vettel hâlâ çok hızlı"

1 s
Intercity, Türkiye GP iptali yönündeki iddiaları hızlıca sonlandırdı
F1

Intercity, Türkiye GP iptali yönündeki iddiaları hızlıca sonlandırdı

3 s
Tsunoda: “Sezonun başında yaptığım kazalardan sonra sakinleşmem gerekti”
F1

Tsunoda: “Sezonun başında yaptığım kazalardan sonra sakinleşmem gerekti”

4 s
Son Videolar
Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı 00:59
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi 00:49
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek 00:52
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor 00:31
Formula 1
6 Ağu 2021

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor

Macaristan GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
31 Tem 2021

Macaristan GP grid pozisyonları

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Vasseur: "Raikkonen'in motive olmadığı görüşü yanlış" Belçika GP
Formula 1

Vasseur: "Raikkonen'in motive olmadığı görüşü yanlış"

Marko: "Hamilton ve Verstappen'in ilişkisi düzelmeyebilir" Belçika GP
Formula 1

Marko: "Hamilton ve Verstappen'in ilişkisi düzelmeyebilir"

Takvimin son bölümüyle ilgili belirsizlik sürüyor Belçika GP
Formula 1

Takvimin son bölümüyle ilgili belirsizlik sürüyor

Çok Okunanlar Bugün

Intercity, Türkiye GP iptali yönündeki iddiaları hızlıca sonlandırdı
Formula 1 Formula 1

Intercity, Türkiye GP iptali yönündeki iddiaları hızlıca sonlandırdı

Vasseur: "Raikkonen'in motive olmadığı görüşü yanlış"
Formula 1 Formula 1

Vasseur: "Raikkonen'in motive olmadığı görüşü yanlış"

Marko: "Hamilton ve Verstappen'in ilişkisi düzelmeyebilir"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Hamilton ve Verstappen'in ilişkisi düzelmeyebilir"

Binotto: “Ferrari, şu anda F1’deki en iyi sürücü kadrosuna sahip”
Formula 1 Formula 1

Binotto: “Ferrari, şu anda F1’deki en iyi sürücü kadrosuna sahip”

Red Bull: "F1 rakiplerimizin bizi işaret etmesi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"
Formula 1 Formula 1

Red Bull: "F1 rakiplerimizin bizi işaret etmesi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"

McLaren isim sponsoru aramıyor
Formula 1 Formula 1

McLaren isim sponsoru aramıyor

Klien: “Red Bull, şampiyonluğu kazanmak için Mercedes’ten daha ileri gidecek”
Formula 1 Formula 1

Klien: “Red Bull, şampiyonluğu kazanmak için Mercedes’ten daha ileri gidecek”

Resmi: Vinales, 2022 yılında Aprilia ile yarışacak!
MotoGP MotoGP

Resmi: Vinales, 2022 yılında Aprilia ile yarışacak!

Son Haberler

Vasseur: "Raikkonen'in motive olmadığı görüşü yanlış"
Formula 1 Formula 1

Vasseur: "Raikkonen'in motive olmadığı görüşü yanlış"

Red Bull: "F1 rakiplerimizin bizi işaret etmesi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"
Formula 1 Formula 1

Red Bull: "F1 rakiplerimizin bizi işaret etmesi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"

Klien: "Vettel hâlâ çok hızlı"
Formula 1 Formula 1

Klien: "Vettel hâlâ çok hızlı"

Intercity, Türkiye GP iptali yönündeki iddiaları hızlıca sonlandırdı
Formula 1 Formula 1

Intercity, Türkiye GP iptali yönündeki iddiaları hızlıca sonlandırdı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.