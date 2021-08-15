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Klien: “Red Bull, şampiyonluğu kazanmak için Mercedes’ten daha ileri gidecek”

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Eski Red Bull pilotu Christian Klien, Avusturyalı ekibin bu sezonki şampiyonluk mücadelesinde rakipleri Mercedes’e göre daha çok zorlayacağına inanıyor.

Klien: “Red Bull, şampiyonluğu kazanmak için Mercedes’ten daha ileri gidecek”

Mercedes, 2014’ten itibaren turbo-hibrit döneminde Formula 1’i domine eden takım oldu ve Red Bull, onlara meydan okuyabilecek bir araç çıkaramadı. Ancak bu sezon işler değişti.

RB16B, Mercedes’in W12’sine karşı 2021’de oldukça iyi performans gösteriyor ve Red Bull yıllar sonra ilk kez şampiyonluk şansına sahip.

Milton Keynes merkezli ekip, Macaristan Grand Prix’sine kadar hem pilotlar hem takımlar şampiyonasına liderlik ediyordu. Ancak yaz arası öncesinde Mercedes, Lewis Hamilton’ın üçüncü olmasıyla Hungaroring’deki yarış sonrası öne geçmeyi başardı.

Buna rağmen Klien, eski takımı Red Bull’un bu pozisyona gelmek için harcadığı çaba düşünüldüğünde bu sezonki şampiyonada Avusturyalı takımın daha ileri gideceğini düşünüyor.

SPEEDWEEK.com’a verdiği demeçte Klien, “Bu oldukça dengeli, Red Bull [Mercedes’le] eşit konumda. Bu şampiyonluğu kazanmak için Mercedes’ten daha çok şey yapacaklardır.”

“Red Bull, yıllardır Mercedes’i takip ediyor. Bu fırsatı kaçırmak istemezsiniz.” dedi.

Klein, genç yetenek Verstappen hakkındaki görüşlerini de belirtti ve Hollandalı pilotun, Silverstone ve Budapeşte’de yaşadığı talihsizlikleri hızlıca geride bırakacağını düşündüğünü söyledi.

Eski Red Bull pilotu, “[Verstappen], bir açıdan daha basit bir yarış pilotu. Saf bir yarışçı, kendine güveni çok yüksek. Bu ona kötü olayları gerisinde bırakıp önüne bakması konusunda yardımcı olacak.”

“Yaz arasından daha da motive bir şekilde dönecektir. Bir şey çok açık, [şampiyonluk mücadelesi] yakın ve agresif devam edecek. İkisi [Hamilton-Verstappen] de aynı konumda.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Klein, iki şampiyonluk adayı Verstappen ile Hamilton mücadelesini Ayrton Senna ile Alain Prost rekabetine benzetti.

Klein, “Bundan 10 yıl sonra, Max Verstappen ile Lewis Hamilton mücadelesi hakkında konuştuğumuzda Ayrton Senna ve Alain Prost mücadelesinden bahsettiğimiz gibi olacak.” diye ekledi.

Pole man Lewis Hamilton, Mercedes, and Max Verstappen, Red Bull Racing
Pole man Lewis Hamilton, Mercedes, and Max Verstappen, Red Bull Racing
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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