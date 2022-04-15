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Formula 1 Haberler

Klien: "Leclerc, Verstappen ile benzer bir seviyede"

Christian Klien, Charles Leclerc'in bu sezon Max Verstappen'e denk bir yetenek olduğunu gösterdiğini söyledi.

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Klien: "Leclerc, Verstappen ile benzer bir seviyede"
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Leclerc, 2022 sezonuna güçlü bir başlangıç yaptı ve üç yarıştan ikisini kazandı. Verstappen'in kazandığı Suudi Arabistan yarışında ise yarım saniye farkla ikinci sırada yer aldı.

Leclerc uzun zamandır geleceğin dünya şampiyonu olarak nitelendiriliyordu ve bu sezon şampiyonanın favorisi haline gelmiş durumda.

Elbette Ferrari'nin yeni düzenlemeler ile güçlü bir araç ortaya koymasından da yardım alıyor fakat Klien, başarının büyük bir kısmının Leclerc'ten kaynaklandığını düşünüyor.

Jaguar, Red Bull ve Hispania ile 2004-2010 arasında 49 yarışa katılan Klien, "Leclerc, Ferrari'de Sebastian Vettel'e karşı neler yapabildiğini kariyerinin başında zaten gösterdi."

"Carlos Sainz da iyi ama artık, araç kazanacak kadar iyi olduğu için Leclerc'in istisnai yetenekleri ortaya çıktı. Verstappen gibi, onda da bu kalite var."

"Leclerc artık şampiyonadaki liderliğini artırabilir. Fakat Formula 1'de, büyük farkların kapandığı yıllar da oldu." dedi.

 

David Coulthard, Leclerc'in sezona hızlı başlangıcı ile Michael Schumacher'i hatırlattığını söyledi.

Coulthard, "Biraz ürperdim, Michael'in Ferrari'de dominant olduğu anlara gittim."

"Bütün korkularım geri geldi!" dedi.

Coulthard, Leclerc hakkında şunları ekledi:. "Onun kaliteli bir sürücü ve harika bir insan olduğunu kabul edelim."

"Ferrari çok çalıştı ve Mattia Binotto, performans eksikliği yaşadıkları son iki yılda, bütün baskılara rağmen soğukkanlı kaldı."

Coulthard, Leclerc'in Avustralya GP galibiyeti hakkında ise, "Baskındı."

"Gerçekten etkileyici bir gösteriydi." dedi.

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