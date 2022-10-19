Klien: "Ferrari, sezon başlarken Red Bull'u hafife aldı"
Eski Formula 1 pilotu Christian Klien, Ferrari'nin Red Bull'u hafife aldığını ve birçok alandaki hataları düzelterek işe başlamaları gerektiğini söylüyor.
2022 sezonuna rüya gibi bir başlangıç yapan ve ilk üç yarışta Charles Leclerc ile iki galibiyet elde ederek şampiyonluğun en güçlü adayı olarak görünen Ferrari, sezonun sonraki kısımlarında gerek strateji hataları, gerek pilotaj hataları, gerek de dayanıklılık sorunları nedeniyle şampiyonluk savaşından koptu.
Sonuç olarak, Leclerc'in lider giderken motor patlattığı İspanya'da şampiyona liderliğine oturan Max Verstappen bir daha arkasına dahi bakmadı ve sezonun bitimine dört yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.
Ferrari, kalan dört yarışı gelecek sezon için bir başlangıç noktası olarak ele almaya karar verirken, Christian Klien'e göre ilk adımın hataları ortadan kaldırmak olması gerekiyor.
F1 Nation podcast'ine konuşan eski Formula 1 pilotu, "Bence herkesin takım olarak daha fazla bir araya gelmesi gerekiyor."
"Strateji hatalarına bir son vermeleri şart. Teknik sorunlar da onlara zarar vermiş gibi görünüyor, ayrıca birkaç pilotaj hatası da vardı." dedi.
Charles Leclerc, Ferrari F1-75, motor arızası nedeniyle yarışa veda ediyor
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Ferrari'nin birkaç senedir şampiyonluk mücadelesi vermiyor olmasına da değinen Klien, Red Bull'un geçtiğimiz senenin ardından sezona nispeten hazırlıklı başladığını düşünüyor.
Klien, "Ferrari uzun zamandır ilk kez bir Dünya Şampiyonluğu için savaşıyordu, ancak Red Bull şampiyonluk için savaşmaya daha hazırdı. Max de daha sakindi."
"Eğer sezon kafa kafaya ilerliyorsa ufak hatalar yapma lüksünüz yok."
"Sezonu başlarken Ferrari'nin açık ara önde olduğunu hissediyordunuz çünkü araçları oldukça iyiydi, ancak Red Bull'un hızlıca dönebileceğini ve bir takım olarak ne kadar eksiksiz olduklarını hafife aldılar." dedi.
Son olarak Verstappen'in Leclerc'den net şekilde iyi olup olmadığı sorulan Klien, "Sanmıyorum, Charles'ın Max ile eşit derecede yetenekli olduğunu düşünüyorum."
"Bu yılki bazı pole pozisyonu turları inanılmazdı. Ayrıca yarış performansına da sahip olduğunu söylemek mümkün."
"Ancak yarış sırasında lastikleriniz daha hızlı aşınıyorsa bir pilot olarak yapabileceğiniz pek bir şey yok."
"Tamam, Sergio Perez gibi bazı isimler özellikle arka lastikleri korumakta epey iyiler, ancak günün sonunda hiçbir pilot bu alanda zayıf değil."
"Ayrıca bir buçuk saat boyunca eksiksiz performans gösteren bir araca ihtiyacınız var, Leclerc çoğu yarışta buna sahip değildi." dedi.
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