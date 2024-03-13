Klien: "Ferrari hâlâ çok geride"
Christian Klien, Red Bulll'un şu anda diğerlerine kıyasla rahat şekilde önde olduğunu söylüyor.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Steven Tee / Motorsport Images
Red Bull, tıpkı ilk yarış Bahreyn'de olduğu gibi Suudi Arabistan'da da rahat şekilde duble yapmayı başardı.
Christian Klien, Red Bulll'un şu anda diğerlerine kıyasla rahat şekilde önde olduğunu söylüyor.
RacingNews365'e verdiği bir röportajda Klien, "Red Bull'un Cidde'de rakibi yoktu."
"Hâlâ kendi liglerinde yer alıyorlar. Daha hızlı virajların olduğu Cidde gibi bir pistte mücadelenin daha sıkı geçeceğini düşünenler olsa da, aslında tam tersi oldu - avantajları daha da arttı."
"İkisi de öndeydi ve araçların gidişine bakarsanız, ikisinin de diğerleri gibi sınırda olmadığını görürsünüz."
"Ferrari hâlâ çok geride. Bu hafta sonu güçlü bir yarış temposuna sahip olmalarına rağmen, tur başına yaklaşık yarım saniye geride kaldılar."
"Mercedes yine hayal kırıklığı yaşadı. Sanki araçlarını anlamıyorlarmış gibilerdi. Bu açıdan hissiyat geçen yıl ve ondan önceki yılla aynı."
"Özellikle de hızlı virajlarda neden zaman kaybettiklerini anlamıyorlardı."
"Hafta sonuna iyi bir başlangıç yapsalar da, zamanla geride kaldılar." dedi.
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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